Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi Sebut Roblox Telah Patuhi PP Tunas, Fitur Komunikasi Dimatikan hingga Verifikasi Wajah

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |17:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Platform permainan global Roblox menyatakan komitmennya untuk mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

1. Roblox Patuhi PP Tunas

Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis (30/4/2026). Ia mengungkapkan, kesepakatan ini tercapai setelah melalui proses diskusi yang intensif mengingat karakteristik platform tersebut yang merupakan sebuah permainan.

“Jadi, yang ingin kami sampaikan hari ini Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi. Ini sebetulnya sudah dalam pembicaraan yang bolak-balik, cukup panjang. Cukup banyak detail-detail yang harus kita bicarakan sebelum kemudian menilai bahwa ini kita anggap sebagai compliance atau kepatuhan terhadap PP Tunas," ujar Meutya.

Ia menjelaskan, beberapa bentuk kepatuhan itu di antaranya dengan memberlakukan sistem verifikasi usia yang ketat bagi puluhan juta pengguna di bawah 16 tahun. Hal ini menjadi langkah krusial mengingat ada 23 juta pemain Roblox yang merupakan anak-anak di Indonesia.

“Kami apresiasi Roblox yang sudah menyampaikan komitmen kepatuhan. Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh user-nya. User di bawah 16 tahun di Indonesia, tadi disampaikan oleh mereka, estimasinya ada 23 juta pemain anak, dengan kurang lebih total pemain 45 juta di Indonesia saja,” tuturnya.

Selain itu, fitur komunikasi bagi pengguna atau akun yang berusia di bawah 16 tahun juga akan dimatikan secara otomatis. Anak-anak tidak bisa berkomunikasi dengan orang tidak dikenal.

“Dari age verification itu, diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak,  chat atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Termasuk ada kemungkinan orang di atas 16 tahun tidak melakukan verifikasi wajah, dia juga otomatis akan dimatikan fitur komunikasinya,” ucap Meutya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/16/3190305/menkomdigi_meutya_hafid-zVl0_large.jpg
Menkomdigi Tantang AI Innovation Hub Hasilkan Solusi untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617/coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184401/direktur_jenderal_pengawasan_ruang_digital_komdigi_alexander_sabar-9ykJ_large.jpg
Komdigi Ultimatum 25 PSE yang Belum Terdaftar, Ancam Sanksi Putuskan Akses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183935/dirjen_komunikasi_publik_dan_media_komdigi_fifi_aleyda_yahya-qtz3_large.jpg
Anak Rentan Konten Berbahaya, Komdigi Dorong Implementasi Ruang Digital Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/16/3183542/menkomdigi_meutya_hafid-0HXE_large.jpg
Menkomdigi Sebut Humas Jadi Navigator di Tengah Kebisingan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182818/menkomdigi-0E1x_large.jpg
Rentan Terpapar Konten Negatif, Menkomdigi Serius Lindungi Anak di Ruang Digital
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement