PUBG MOBILE Kolaborasi Bareng 'Ratu Horor' Suzzanna, Hadirkan Skin dan Voice Line Unik

JAKARTA — PUBG MOBILE berkolaborasi dengan Suzzanna, sosok yang dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia, untuk menghadirkan nuansa horor khas Nusantara ke dalam permainan. Mulai 30 Oktober 2026, pemain dapat menikmati berbagai konten bertema Suzzanna, mulai dari skin karakter hingga voice line bernuansa horor. Kolaborasi ini hadir menjelang Halloween, memadukan ikon horor Indonesia dengan aksi battle royale khas PUBG MOBILE.

Dalam menghadirkan kolaborasi ini, PUBG MOBILE turut menggandeng KARIS Studio, studio pengembangan gim independen sekaligus kelompok kreator konten User-Generated Content (UGC) asal Indonesia. Keterlibatan KARIS Studio menjadi bagian dari upaya PUBG MOBILE untuk membuka ruang bagi pelaku industri kreatif lokal dalam mengembangkan konten berkualitas yang dapat dinikmati pemain di berbagai negara.

Mulai 30 Oktober, pemain bisa mendapatkan dan menggunakan skin bertema Suzzanna untuk membawa nuansa horor ke medan pertempuran. Selain itu, tersedia voice line bernuansa horor yang dapat digunakan selama pertandingan untuk menambah suasana mencekam dan menakut-nakuti lawan.

Video spesial kolaborasi PUBG MOBILE x Suzzanna dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi PUBG MOBILE Indonesia.

Bagi pemain yang ingin mencoba pengalaman horor di luar mode battle royale, PUBG MOBILE juga menghadirkan peta World of Wonder (WoW) bertajuk Forbidden Village. Peta ini membawa pemain ke sebuah desa menyeramkan dengan berbagai elemen horor, termasuk jumpscare. Untuk memainkannya, pemain cukup membuka menu WoW dan memasukkan kode 030-143-485.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya PUBG MOBILE menghadirkan IP dan talenta lokal ke dalam gim. Seluruh konten kolaborasi PUBG MOBILE x Suzzanna tersedia dalam waktu terbatas hingga 2 Desember 2026. Pemain dapat mengunduh PUBG MOBILE secara gratis melalui App Store dan Google Play Store.

(Rahman Asmardika)