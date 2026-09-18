Spesifikasi Yadea Ova Mini, Harga Rp6,9 Juta - Jarak Tempuh 50 Km

JAKARTA - Yadea meluncurkan sepeda listrik baru yakni Ova Mini. Sepeda listrik itu memiliki daya jelajah hingga 50 km.

Model baru Yadea ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik. Model baru ini hadir dengan tetap mengusung DNA dari Yadea Ova.

"Ova Mini kami hadirkan untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen muda yang ingin memulai pengalaman menggunakan kendaraan listrik. Kami mempertahankan DNA Ova melalui desain dan teknologi pintar, namun mengemasnya dalam karakter yang lebih compact, nimble, dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari,” ujar VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo, Jumat (18/9/2026).

Sepeda listrik ini menggunakan baterai Sealed Lead Acid (SLA) 48 V 21 Ah. Yadea Ova Mini dibekali motor berdaya 500 W yang responsif. Sepeda listrik ini mampu melaju hingga kecepatan 25 km/jam.

Yadea Ova Mini hadir dengan bodi yang kompak dan ringan. Hal ini membantu saat bermanuver di wilayah perkotaan.

Sejumlah fitur keselamatan juga disematkan pada Yadea Ova Mini. Fitur tersebut di antaranya Traction Control System (TCS), Hill Descent Control (HDC) untuk jalanan menurun, serta Cruise Control.

Sebagai sepeda listrik yang menyasar anak muda, Yadea Ova Mini dapat terkoneksi ke ponsel melalui Bluetooth app. Fitur Smart Unlock juga bisa diaplikasikan tanpa repot mengoperasikan kunci fisik.