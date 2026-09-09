Telkomsel Luncurkan Halo Optima, Tawarkan Opsi Kuota hingga 2.000 GB dan Paket Hiburan Digital

JAKARTA – Telkomsel meluncurkan Halo Optima, layanan pascabayar baru hasil pengembangan dari Telkomsel Halo dan Halo Plus. Halo Optima menawarkan paket langganan dengan kuota besar, jaringan prioritas, serta pilihan benefit termasuk layanan hiburan seperti streaming dari Vidio hingga Spotify, dalam satu paket.

Melalui Halo Optima, pelanggan kini dapat menikmati paket yang semakin lengkap dengan kuota hingga 2.000 GB, alokasi telepon dan SMS yang lebih besar, serta beragam layanan hiburan digital dalam satu paket.

Halo Optima hadir dalam berbagai pilihan paket, mulai dari Halo Optima 100K dengan 70 GB internet, 200 menit telepon, 200 SMS, dan 1 GB kuota roaming, hingga Halo Optima 1500K dengan 2.000 GB internet, 2.000 menit telepon, 2.000 SMS, dan 50 GB kuota roaming per bulan.

Pelanggan dapat memilih paket Halo Optima yang telah menyertakan akses ke berbagai layanan digital terkemuka, seperti Netflix, Spotify, Prime Video, Vidio, hingga YouTube Premium. Halo Optima juga menghadirkan beragam extra benefit yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan, termasuk WeTV, iQIYI, dan layanan digital lainnya, yang bisa didapatkan sesuai dengan paket yang dipilih.

Paket ini juga dilengkapi berbagai manfaat tambahan, seperti kuota roaming yang dapat digunakan di lebih dari 150 negara, perlindungan anti-scam dan anti-spam melalui SISCAMLING Pro, akses Jaringan Prioritas, serta layanan prioritas di GraPARI dan Call Center 188.