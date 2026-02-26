Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Proyeksikan Peningkatan Trafik 11 Persen selama RAFI 2026, Telkomsel Jamin Kenyamanan Pelanggan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:16 WIB
Proyeksikan Peningkatan Trafik 11 Persen selama RAFI 2026, Telkomsel Jamin Kenyamanan Pelanggan
Ilustrasi. (Foto: Dok. Telkomsel)
A
A
A

JAKARTA – Telkomsel menjamin kemudahan akses layanan dan bantuan bagi pelanggan selama Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Telkomsel telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan trafik selama masa RAFI 2026 sehingga pelanggan dapat menikmati layanan tanpa cemas.

Untuk meningkatkan pelayanan, Telkomsel telah mengoperasikan 43 Posko Telkomsel Siaga, yang terdiri dari 15 Posko Flagship dan 28 Posko Reguler, beroperasi dari 19 Februari hingga 31 Maret 2026. Pelanggan dapat melakukan aktivasi dan isi ulang berbagai produk Telkomsel, mengakses layanan migrasi kartu SIM/eSIM, memperoleh bantuan layanan MyTelkomsel, hingga menukarkan Telkomsel POIN.

Jaringan Optimal Aman Hadapi Lonjakan Trafik 

Telkomsel memproyeksikan puncak payload nasional sekitar 70,85 PB atau meningkat sekitar 11,1% dibanding hari normal pada periode RAFI tahun ini, seiring aktivitas digital pelanggan di berbagai kategori aplikasi (video streaming, komunikasi, gim, belanja online, dan media sosial). Kenaikan jumlah pelanggan tertinggi diprediksi terjadi di regional Jawa Tengah dan DIY, Jawa Barat, serta Jawa Timur.

Untuk menjaga kenyamanan akses layanan digital bagi pelanggan selama periode ini, Telkomsel telah mengambil langkah-langkah berikut:

Mengoptimalkan jaringan di 494 titik prioritas (Points of Interest/POI) lintas kategori (area khusus/keramaian, transportasi, rute mudik, residensial, dan tempat ibadah).

 

