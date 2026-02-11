XLSMART Antisipasi Lonjakan Trafik Hingga 30 Persen Saat Ramadan dan Lebaran 2026

JAKARTA – Momen Ramadan dan Lebaran atau Idulfitri selalu menghadirkan lonjakan trafik layanan komunikasi yang cukup signifikan bagi para operator seluler. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, XLSMART, sebagai salah satu operator seluler terbesar di Indonesia, mempersiapkan seluruh layanannya mulai dari infrastruktur jaringan hingga pelayanan pelanggan.

Direktur & Chief Technology Officer XLSMART, Shurish Subbramaniam, mengatakan bahwa persiapan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan bagi pelanggan selama momen Ramadan dan Lebaran 2026.

"Kami sangat serius dalam memperkuat kesiapan jaringan untuk memastikan tidak ada gangguan selama momen spesial tersebut," ujarnya.

Prediksi Lonjakan Trafik Hingga 30 Persen

Menurutnya, momentum Ramadan dan Lebaran memang merupakan salah satu momen paling menantang di industri telekomunikasi karena trafik layanan akan mengalami peningkatan. Trafik layanan XLSMART sendiri diperkirakan bisa melonjak sekitar 20%–30% selama periode Ramadan dan libur panjang Lebaran.

Untuk menghadapi lonjakan trafik dan memastikan kenyamanan pelanggan tetap terjaga selama momen ini, XLSMART telah melakukan sejumlah langkah strategis agar jaringan tetap optimal. Persiapan jaringan dilakukan sepanjang jalur mudik dan area wisata, termasuk dengan penambahan kapasitas dan proses intergrasi jaringan yang masih terus berjalan.