Streaming Nggak Pakai Mahal! Kolaborasi Telkomsel & Vision+ Kini Hadir dengan Harga Lebih Ramah Kantong

JAKARTA — Kabar gembira buat kamu yang hobi maraton serial atau nggak mau ketinggalan siaran TV favorit! Combo Plus, paket hasil kolaborasi Telkomsel dan Vision+, baru saja melakukan penyesuaian harga. Kabar baiknya? Harganya jadi jauh lebih hemat dan bikin untung maksimal.

Sekarang, kamu nggak perlu lagi pusing memikirkan biaya langganan aplikasi dan kuota internet secara terpisah. Semuanya sudah menjadi satu paket yang simpel, praktis, dan yang pasti, lebih murah.

Mengenai langkah ini, Iwan Sumarwan selaku Chief Sales Officer ICT Business Vision+, menjelaskan bahwa kemudahan akses adalah prioritas utama.

"Kami mengerti bahwa hiburan berkualitas sudah jadi kebutuhan harian. Dengan harga Combo Plus yang lebih kompetitif, kami ingin semua orang bisa menikmati konten favorit mereka kapan saja tanpa harus khawatir soal biaya. Intinya, kami ingin memberikan yang terbaik untuk gaya hidup digital masyarakat," ujarnya.

Kenapa Harus Pilih Combo Plus Telkomsel?

Bukan cuma soal harga, fiturnya pun sangat lengkap:

Kuota Telkomsel All Net: Bebas internetan di jaringan terbaik Indonesia.

30 Hari Vision+ Premium Nusantara: Akses sebulan penuh tontonan seru.

40+ Channel Lokal & Internasional: Berasa membawa TV di dalam kantong!

Originals & Microdrama: Tontonan eksklusif yang cuma ada di Vision+.

Cek Harga Barunya, Dijamin Lebih Hemat!