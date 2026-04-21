Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Streaming Nggak Pakai Mahal! Kolaborasi Telkomsel & Vision+ Kini Hadir dengan Harga Lebih Ramah Kantong

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |14:05 WIB
Streaming Nggak Pakai Mahal! Kolaborasi Telkomsel & Vision+ Kini Hadir dengan Harga Lebih Ramah Kantong
Paket Combo Plus kolaborasi Telkomsel dan Vision+.
A
A
A

JAKARTA — Kabar gembira buat kamu yang hobi maraton serial atau nggak mau ketinggalan siaran TV favorit! Combo Plus, paket hasil kolaborasi Telkomsel dan Vision+, baru saja melakukan penyesuaian harga. Kabar baiknya? Harganya jadi jauh lebih hemat dan bikin untung maksimal.

Sekarang, kamu nggak perlu lagi pusing memikirkan biaya langganan aplikasi dan kuota internet secara terpisah. Semuanya sudah menjadi satu paket yang simpel, praktis, dan yang pasti, lebih murah.

Mengenai langkah ini, Iwan Sumarwan selaku Chief Sales Officer ICT Business Vision+, menjelaskan bahwa kemudahan akses adalah prioritas utama.

"Kami mengerti bahwa hiburan berkualitas sudah jadi kebutuhan harian. Dengan harga Combo Plus yang lebih kompetitif, kami ingin semua orang bisa menikmati konten favorit mereka kapan saja tanpa harus khawatir soal biaya. Intinya, kami ingin memberikan yang terbaik untuk gaya hidup digital masyarakat," ujarnya.

Kenapa Harus Pilih Combo Plus Telkomsel?

Bukan cuma soal harga, fiturnya pun sangat lengkap:

  • Kuota Telkomsel All Net: Bebas internetan di jaringan terbaik Indonesia.
  • 30 Hari Vision+ Premium Nusantara: Akses sebulan penuh tontonan seru.
  • 40+ Channel Lokal & Internasional: Berasa membawa TV di dalam kantong!
  • Originals & Microdrama: Tontonan eksklusif yang cuma ada di Vision+.

Cek Harga Barunya, Dijamin Lebih Hemat!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement