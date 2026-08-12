Shokz OpenDots 2 Dirilis di Indonesia, Earbuds Open-Ear Premium Seharga Rp3,9 Jutaan

JAKARTA – Merek nirkabel open-ear terkemuka, Shokz, menghadirkan perangkat premium lifestyle audio terbarunya di Indonesia dengan meluncurkan Shokz OpenDots 2. Perangkat open-ear flagship Shokz ini didesain untuk menghadirkan kualitas suara berkualitas tinggi, dalam desain yang ringan dan nyaman.

Hadir dengan desain clip-on open-ear, Shokz OpenDots 2 dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal tanpa memberikan tekanan berlebih pada telinga, bahkan saat digunakan dalam waktu lama. Material silikon yang lembut dipadukan dengan JointArc berbahan nikel-titanium yang fleksibel memungkinkan earbuds menyesuaikan berbagai bentuk telinga sehingga tetap nyaman dan stabil sepanjang hari.

Dari sisi performa audio, Shokz OpenDots 2 dibekali teknologi Shokz Bassphere™ 2.0, desain akustik sferis yang dirancang untuk menghadirkan kualitas suara optimal dalam bentuk yang ringkas. Dukungan Dolby Audio turut memberikan pengalaman mendengarkan yang semakin imersif, dengan bass yang lebih dalam, soundstage yang lebih luas, serta detail suara yang lebih kaya untuk menikmati musik maupun berbagai konten hiburan.

Shokz OpenDots 2 memiliki daya baterai yang dapat digunakan hingga 40 jam, dengan 10 jam penggunaan dalam sekali pengecasan. Pengecasan baterai selama 5 menit memungkinkan penggunaan Shokz OpenDots 2 selama 2 jam.

Dilengkapi dengan sertifikat IP57 tahan air, Shokz OpenDots 2 dapat digunakan saat berkeringat deras dan saat hujan yang cukup deras. Shokz OpenDots 2 menggunakan Bluetooth 6.1 dan mendukung Multipoint pairing, memungkinkan perangkat ini terhubung dengan dua perangkat sekaligus.

Shokz OpenDots 2 hadir di Indonesia melalui mitra ritel Erajaya Active Lifestyle (ERAL). OpenDots 2 tersedia dalam tiga pilihan warna, yaitu Pearl White, Grey, dan Black, serta resmi tersedia di Indonesia mulai 10 Agustus 2026 dengan harga Rp3.999.000. Perangkat ini bisa didapatkan melalui Shokz Monobrand Store, Urban Republic, Erafone, dan iBox, serta secara online melalui Eraspace dan Shokz Official Store di e-commerce terkemuka di Indonesia.

(Rahman Asmardika)