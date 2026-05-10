Shokz Rilis OpenFit Pro di Indonesia, Bawa Fitur Noise Reduction Canggih di TWS Open-Ear

JAKARTA – Shokz bermitra dengan Erajaya Active Lifestyle resmi meluncurkan varian flagship terbaru dari lini open-earnya, OpenFit Pro di pasar Indonesia. Perangkat ini menghadirkan peningkatan, terutama dalam kualitas suara dan peredam kebisingan, dengan tetap memberikan kenyamanan bagi pengguna.

OpenFit Pro mengggunakan teknologi synchronized dual-diaphragm driver dengan teknologi Shokz SuperBoost untuk enghasilkan suara high yang halus, mid yang seimbang, serta bass yang dalam dan presisi. TWS open-ear ini juga dilengkapi teknologi DirectPitch™ 3.0 untuk meminimalkan kebocoran suara.

Dynamic Sound yang dihasilkan perangkat ini dioptimalkan dengan teknologi Dolby Atmos memberikan pengalaman imersif saat mendengar musik atau menonton film.

Salah satu fitur yang menarik pada OpenFit Pro adalah Open-Ear Noise Reduction yang didukung Advanced Acoustic Modelling. Fitur ini secara otomatis menyesuaikan performa noise reduction dengan berbagai bentuk telinga pengguna.

Fitur Noise Reduction pada Shokz OpenFit Pro mampu meredam kebisingan dengan baik, fitur yang jarang dimiliki oleh TWS open-ear pada umumnya. Desain TWS open-ear kerap membuat fitur peredam bising sulit diimplementasikan karena tidak memiliki katup yang menutup sempurna telinga pengguna seperti model ear tip.