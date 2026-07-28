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Nothing Ear (3a) Meluncur di Indonesia, Earbuds dengan Fitur Perekaman dan Audio Imersif

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |15:49 WIB
Nothing Ear (3a) Meluncur di Indonesia, Earbuds dengan Fitur Perekaman dan Audio Imersif
Nothing Ear (3a).
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JAKARTA – Nothing Ear (3a), yang merupakan earbuds nirkabel dari brand populer Nothing, hadir di Indonesia melalui Erajaya Digital. Perangkat ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman audio berkualitas tinggi melalui fitur berbasis memori internal yang meningkatkan pengalaman pengguna hingga menangkap momen dan merekam percakapan.

Earbuds ini hadir dengan desain transparan yang unik khas Nothing dan bentuk ergonomis yang dirancang untuk kenyamanan penggunaan dalam waktu yang lama.

Nothing Ear (3a) dilengkapi fitur Audio Snapshot yang dapat merekam panggilan telepon maupun meeting langsung dari earbuds tanpa perlu mengakses ponsel. Fitur ini didukung memori internal 32 MB dan dapat merekam hingga durasi 2 jam, yang akan otomatis tersinkronisasi ke aplikasi Nothing X, sehingga pengguna dapat memutar ulang, mengedit, membagikan, serta mentranskripsikan rekaman dengan mudah.

Untuk pengalaman mendengarkan yang imersif, Nothing Ear (3a) dibekali driver dinamis 12mm yang telah mengantongi sertifikasi Hi-Res Audio Wireless, menghadirkan suara yang jernih dengan detail yang kaya serta bass yang lebih bertenaga. Perangkat ini juga dilengkapi Wideband Active Noise Cancellation (ANC) hingga 45 dB yang mampu meredam kebisingan di sekitar secara optimal, sehingga pengguna dapat tetap fokus menikmati musik maupun melakukan panggilan di berbagai situasi.

Earbuds ini memiliki daya tahan hingga 42 jam dengan charging case dalam sekali pengecasan, sehingga praktis untuk digunakan sepanjang hari.

Dukungan aplikasi Nothing X memungkinkan pengguna melakukan personalisasi audio sesuai preferensi masing-masing.

Harga dan Ketersediaan

Nothing Ear (3a) tersedia dalam pilihan warna Hitam, Putih, Pink, dan Kuning. Perangkat ini mulai dipasarkan di Indonesia sejak 27 Juli 2026 dengan harga Rp1.699.000. Nothing Ear (3a) tersedia di Erafone, gerai-gerai iBox terpilih, Erafone Online Store, Nothing Online Storem dan online marketplace lainnya.

(Rahman Asmardika)

      
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