Agen AI Liar dari OpenAI Serang Perusahaan Teknologi Kedua

JAKARTA - Agen kecerdasan buatan (AI) liar yang melarikan diri dari OpenAI dan melakukan aksi peretasan selama beberapa hari di perusahaan AI Hugging Face juga membahayakan pelanggan di perusahaan teknologi kedua — Modal Labs yang berbasis di New York. Serangan ini diungkap seorang eksekutif Modal Labs dan dua sumber lain yang mengetahui masalah tersebut, yang menekankan bahwa perusahaan itu sendiri tidak diretas.

Menurut kronologi yang diterbitkan oleh Hugging Face pada Selasa (28/7/2026), agen AI liar tersebut membobol sandbox, atau lingkungan pengujian terisolasi, "yang dihosting di infrastruktur penyedia pihak ketiga" sebelum mengubahnya menjadi landasan peluncuran untuk peretasan yang lebih luas.

Penyedia pihak ketiga tidak disebutkan namanya dalam unggahan blog tersebut, tetapi kepala teknologi Modal Labs, Akshat Bubna, mengatakan bahwa agen tersebut mengeksploitasi kode rentan yang ditulis oleh pelanggan yang dihosting di platform Modal.

Modal mengatakan bahwa pelanggan tersebut telah "mempublikasikan titik akhir yang tidak terautentikasi yang memungkinkan siapa pun di internet untuk menggunakan sandbox mereka untuk eksekusi kode" — setara dengan membiarkan pintu terbuka di internet.

"Platform atau isolasi Modal tidak terganggu dengan cara apa pun," kata Bubna, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

Meskipun peretasan pelanggan Modal hanyalah langkah awal dalam kampanye peretasan yang lebih luas terhadap Hugging Face, hal ini menunjukkan bahwa agen jahat tersebut berkeliaran lebih jauh dari yang diketahui sebelumnya.