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Pertama Kali, Agen AI Terdeteksi Lakukan Serangan Siber Mandiri Terhadap Repositori Model AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |17:22 WIB
Pertama Kali, Agen AI Terdeteksi Lakukan Serangan Siber Mandiri Terhadap Repositori Model AI
Ilustrasi.
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NEW YORK - Perusahaan yang berbasis di New York, Hugging Face, melaporkan bahwa agen AI yang sepenuhnya otonom telah membobol repositori model AI-nya. Perusahaan itu menggambarkan peretasan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hugging Face menjalankan platform sumber terbuka tempat para peneliti dan pengembang berkumpul untuk berbagi dan menguji alat, model, serta sumber daya untuk proyek AI. Platform ini juga memiliki repositori yang tersedia secara gratis berisi lebih dari 900.000 model yang telah dilatih sebelumnya.

Para ahli semakin memperingatkan bahwa Model Bahasa Besar (Large Language Models/LLM) yang awalnya dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat pertahanan siber juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi serangan siber.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (16/7/2026) lalu, Hugging Face mengatakan bahwa, awal bulan ini, mereka telah “mendeteksi dan menanggapi intrusi ke sebagian infrastruktur produksi kami… (yang) berbeda dari apa pun yang pernah kami tangani sebelumnya dalam satu hal penting: intrusi tersebut didorong, dari ujung ke ujung, oleh sistem agen AI otonom.”

“Kampanye tersebut dijalankan oleh kerangka kerja agen otonom… mengeksekusi ribuan tindakan individual di seluruh kumpulan sandbox berumur pendek, dengan perintah dan kontrol yang bermigrasi sendiri yang ditempatkan pada layanan publik,” menurut perusahaan tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Hugging Face mencatat bahwa kasus ini menunjukkan bahwa “perangkat ofensif otonom yang digerakkan oleh AI bukan lagi teori.” Sistem agen AI penyusup tampaknya mengeksploitasi kerentanan dalam pipeline pemrosesan data platform, mengumpulkan kredensial cloud dan cluster.

 

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