Samsung Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Resmi Diluncurkan, Cek Fitur dan Harganya

JAKARTA – Samsung resmi meluncurkan dua model Galaxy Watch generasi baru pada acara Unpacked pada 22 Juli 2026. Galaxy Watch Ultra2 dan Galaxy Watch9 dilengkapi fitur kesehatan yang semakin intuitif. Galaxy Watch terbaru ini menghadirkan berbagai inovasi yang meningkatkan kenyamanan sekaligus performa, termasuk baterai yang lebih besar, layar yang lebih terang, dan dukungan fitur AI.

Model-model baru ini menggunakan chipset Snapdragon Wear Elite, bukan chip Exynos seri W buatan Samsung sendiri.

Galaxy Watch Ultra2

Galaxy Watch Ultra2 merupakan Galaxy Watch paling bertenaga dan canggih yang pernah dihadirkan Samsung. Smartwatch ini dirancang untuk mendukung petualangan outdoor yang ekstrem dan pengguna yang mengutamakan performa tinggi dengan kebutuhan akan daya tahan baterai yang lama, durabilitas andal, pelacakan presisi, serta pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.

Mode pelacakan khusus untuk olahraga outdoor pada Galaxy Watch Ultra2 membantu pengguna mencapai performa terbaik sekaligus mendorong batas kemampuan mereka dengan cara yang lebih aman. Fitur Trail Run melacak data elevasi secara detail, progres pendakian, serta dampak medan yang dilalui, sehingga pengguna dapat mengatur ritme lari dengan lebih baik dan mengurangi risiko cedera.

Galaxy Watch Ultra2 juga menghadirkan panduan hidrasi secara real-time melalui Nutrition Alert, fitur baru yang melengkapi fitur Sweat Loss yang sudah ada sebelumnya. Dengan memperkirakan jumlah cairan yang hilang melalui keringat berdasarkan berat badan pengguna, fitur ini memberi tahu kapan dan berapa banyak cairan yang perlu dikonsumsi.

Smartwatch ini turut mendukung aktivitas menyelam profesional. Dengan sertifikasi IP69K, 10 ATM, dan EN13319, perangkat ini tidak hanya tahan terhadap debu dan air, tetapi juga siap digunakan untuk aktivitas menyelam. Begitu pengguna masuk ke dalam air, Galaxy Watch Ultra2 secara otomatis melacak data penyelaman secara real-time, seperti kedalaman, durasi penyelaman, dan suhu air langsung dari pergelangan tangan.

Selain itu, pengguna dapat mengakses fitur penyelaman yang lebih canggih, termasuk pelacakan kecepatan naik dan turun (ascent/descent speed tracking) serta batas aman penyelaman (safe dive limits), melalui aplikasi eksklusif Ultra2 Diving yang dijadwalkan tersedia pada akhir tahun ini. Dikembangkan bersama Mares—merek peralatan selam terkemuka di dunia—berbagai fitur tersebut semakin meningkatkan kemampuan Galaxy Watch Ultra2 untuk mendukung aktivitas menyelam.