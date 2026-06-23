Kolaborasi Yamaha x Kahf Sulap Grand Filano Hybrid Jadi ala Classy Modern Explorer

JAKARTA – Yamaha Indonesia resmi meluncurkan karya modifikasi spesial Grand Filano Hybrid bertajuk “Classy Modern Explorer” hasil kolaborasi bersama salah satu produk skincare ternama di Indonesia khususnya di kalangan pria muda dan modern, yaitu Kahf di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026, Sabtu (20/6/2026).

Perpaduan karakter stylish dan fungsional khas Grand Filano Hybrid dengan semangat eksplorasi yang dekat dengan gaya hidup anak muda modern ini sukses mencuri perhatian pengunjung sekaligus menjadi inspirasi modifikasi yang merepresentasikan generasi muda aktif, dinamis, dan selalu bisa tampil percaya diri di setiap aktivitasnya.

Manager Branding and Promotion PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Erica Puspasari mengatakan, melalui kolaborasi ini, pihaknya ingin menghadirkan inspirasi modifikasi yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga memiliki cerita dan relevansi dengan gaya hidup generasi muda saat ini.

"Konsep Classy Modern Explorer ini menunjukkan bahwa Grand Filano Hybrid merupakan skutik yang sangat fleksibel untuk diajak eksplorasi sesuai kebutuhan dan kepribadian para pengendaranya yang didominasi oleh kawula muda. Dengan perpaduan gaya yang classy, modern, dan adventure, kami berharap karya ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk terus percaya diri dalam berkreasi dan mengekspresikan diri secara positif,” ujar Erica Puspasari.

Konsep modifikasi scooter overland ini digagas oleh Den Dimas, figur muda yang dikenal dekat dengan dunia otomotif dan memiliki gaya hidup aktif atau senang eksplorasi sehingga hasilnya adalah sebuah Grand Filano Hybrid yang siap menemani berbagai aktivitas harian maupun perjalanan eksploratif tapi tetap mempertahankan karakter stylish khas skutik Classy Yamaha.

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Eksplorasi hidden gem perlu dimulai dari rasa percaya diri untuk melangkah sehingga pada modifikasi ini mendapatkan penambahan lampu sorot pada area depan yang tidak hanya memperkuat tampilan adventure, tetapi juga meningkatkan visibilitas saat berkendara terutama waktu malam hari ataupun menjelajahi destinasi baru yang minim penerangan. Kehadiran aksesori tersebut membuat Grand Filano Hybrid semakin fungsional di samping mesinnya yang sudah berteknologi Blue Core Hybrid 125cc sehingga irit dan bertenaga.

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