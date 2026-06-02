Intip Mobil Termahal China di Rusia, Harganya Nyaris Rp8 Miliar

Intip Mobil Termahal China di Rusia, Harganya Nyaris Rp8 Miliar (Carscoops)

JAKARTA - Hongqi Guoya menjadi mobil China termahal yang pernah dijual di Rusia. Harga mobil tersebut tembus USD445 ribu dolar AS atau sekitar Rp7,94 miliar!

1. Hongqi Guoya

Hongqi merupakan merek milik FAW Group. Hongqi yang berarti bendera merah ini adalah salah satu merek mobil tertua di China, melansir Carscoops, Selasa (2/6/2026).

Hongqi dilaporkan mulai mengirim sedan andalannya Guoya ke Rusia. Guoya ditujukan untuk bersaing dengan Mercedes S-Class, BMW 7 Series, dan Audi A8,

Secara dimensi, Guoya memiliki panjang 5.353 mm, lebar 1.998 mm, tinggi 1.511 mm, dan jarak sumbu roda 3.260 mm.

Pembeli di Rusia dapat memilih dua model. Model dasar adalah Elegance V6 seharga USD389.000 (sekitar Rp6,94 miliar). Sementara model Imperial V8 yang berada di atasnya dibanderol mulai dari USD445.000 (sekitar Rp7,94 miliar)

Harga tersebut sangat tinggi, terutama jika dibandingkan harga di pasar domestik. Di China, Guoya dijual mulai dari 1,4 juta yuan atau sekitar US207.000 (sekitar Rp3,69 miliar).

Dengan kata lain, pembeli di Rusia membayar hampir dua kali lipat untuk mobil ini. Mobil ini juga merupakan mobil baru buatan China termahal yang pernah dijual di negara tersebut.

2. 2 Pilihan Mesin

Sesuai namanya, Elegance V6 menggunakan mesin hybrid V6 turbocharged 3.0 liter yang menghasilkan tenaga gabungan 380 hp dan torsi 570 Nm. Tenaga itu dipadukan dengan transmisi otomatis delapan percepatan.

Mobil ini mampu melaju kecepatan 100 km/jam (62 mph) dalam 5,5 detik.

Sementara Imperial V8 dibekali mesin hybrid V8 turbocharged 4.0 liter bertenaga 476 hp dan torsi 680 Nm. Mobil ini mencapai kecepatan 100 km/jam (62 mph) dalam 4,5 detik.