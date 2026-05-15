Cara Mudah Merekam Layar Laptop Windows Tanpa Aplikasi Tambahan

JAKARTA - Kebutuhan untuk merekam aktivitas layar laptop kini semakin meningkat, mulai dari keperluan presentasi pekerjaan, pembuatan tutorial, hingga dokumentasi aktivitas belajar mengajar secara daring. Bagi pengguna sistem operasi Windows, tugas ini sebenarnya tidak memerlukan perangkat lunak pihak ketiga yang rumit atau berbayar. Microsoft telah menyediakan berbagai fitur bawaan yang sangat mumpuni, efisien, dan mudah digunakan oleh siapa saja, bahkan bagi pengguna awam sekalipun.

Berikut beberapa cara mudah untuk merekam layar laptop Windows tanpa membutuhkan aplikasi tambahan, sebagaimana dirangkum dari sumber resmi Microsoft dan tips lainnya.

1. Menggunakan Xbox Game Bar

Ini adalah fitur bawaan paling populer yang tersedia di Windows 10 dan Windows 11. Meskipun namanya mengandung kata "Game", fitur ini dapat digunakan untuk merekam hampir semua aplikasi yang sedang terbuka.

Fitur ini bisa digunakan dengan menekan tombol Windows + G secara bersamaan pada keyboard untuk memunculkan panel Game Bar. Klik ikon kamera (Capture), lalu tekan tombol lingkaran (Record) untuk memulai.

Anda juga bisa langsung menekan kombinasi Windows + Alt + R untuk memulai dan menghentikan rekaman secara instan tanpa masuk ke menu utama.

Perlu diketahui bahwa Xbox Game Bar umumnya hanya merekam satu jendela aplikasi aktif dan tidak dapat merekam tampilan Desktop atau File Explorer.

2. Memanfaatkan Snipping Tool (Khusus Windows 11)

Bagi pengguna Windows 11, Microsoft telah melakukan pembaruan besar pada aplikasi Snipping Tool. Kini, aplikasi yang dulunya hanya untuk menangkap gambar (screenshot) ini telah dilengkapi dengan fitur perekaman video layar yang sangat fleksibel.

Untuk menggunakan fitur ini Anda perlu mencari "Snipping Tool" di menu Start. Setelah aplikasi terbuka, klik ikon video yang ada di bagian atas. Klik "New", lalu pilih area layar mana yang ingin Anda rekam (bisa sebagian atau layar penuh). Klik "Start" untuk memulai proses.

Berbeda dengan Game Bar, Snipping Tool memungkinkan Anda merekam area tertentu di desktop dengan lebih leluasa.