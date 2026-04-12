HOME OTOTEKNO TECHNO

Kurangi Ketergantungan Teknologi AS, Prancis Tinggalkan Windows dan Beralih ke Linux

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |16:18 WIB
JAKARTA – Prancis mengumumkan upaya untuk beralih dari sistem operasi Microsoft Windows, setelah Paris menyatakan berencana memindahkan sejumlah komputer pemerintah yang saat ini menjalankan Windows ke sistem operasi sumber terbuka Linux. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat (AS).

Sebagai informasi, Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang gratis diunduh dan digunakan, dengan berbagai distribusi khusus yang dirancang untuk kebutuhan tertentu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Prancis David Amiel mengatakan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk “merebut kembali kendali atas takdir digital kita” dengan mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi AS. Amiel menegaskan bahwa pemerintah Prancis tidak dapat lagi menerima kondisi di mana mereka tidak memiliki kendali atas data dan infrastruktur digitalnya.

Pemerintah Prancis tidak memberikan jadwal spesifik untuk peralihan tersebut, atau distribusi Linux mana yang sedang dipertimbangkan. Peralihan akan dimulai dengan komputer di lembaga digital pemerintah Prancis, DINUM, demikian dilaporkan TechCrunch.

Ini merupakan langkah terbaru Prancis untuk mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi AS dan memperkuat kedaulatan digital dengan menggunakan teknologi serta layanan cloud dalam negeri, menyusul meningkatnya ketidakstabilan dan ketidakpastian dari pemerintahan Trump.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/320/3208276//lrt-GIxo_large.jpg
Prancis Siap Dukung Pendanaan Proyek LRT Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/18/3208193//rute_lari_pelaut_prancis_yang_tercatat_di_strava-WeGm_large.jpg
Lokasi Kapal Induk Prancis Terungkap Gara-Gara Aplikasi Kebugaran Strava
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/16/3207184//ilustrasi-4ruA_large.jpg
Pembaruan Windows 11 Bulan Maret Dilaporkan Sebabkan Sistem Crash dan Freeze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/18/3206306//kapal_induk_charles_de_gaulle_prancis-5qDT_large.jpg
Prancis Kerahkan Selusin Kapal Perang ke Selat Hormuz, Mau Tembus Blokade Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/18/3203539//ilustrasi-j7cM_large.jpg
Intelijen Rusia: Inggris dan Prancis Berusaha Persenjatai Ukraina dengan Bom Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/16/3199423//ilustrasi-xJRO_large.jpg
Polisi Prancis Gerebek Kantor Perusahaan Medsos X Milik Elon Musk
Telusuri berita ototekno lainnya
