Hujan Meteor Lyrid Akan Hiasi Langit Indonesia April 2026, Bisa Dilihat dengan Mata Telanjang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |13:18 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – Langit malam Indonesia pada akhir April 2026 akan menyuguhkan pemandangan kosmik memukau melalui fenomena tahunan Hujan Meteor Lyrid. Hujan meteor ini merupakan salah satu yang tertua dalam catatan sejarah dan menawarkan pertunjukan "bintang jatuh" yang berasal dari sisa-sisa debu komet kuno.

Bagi para pengamat langit di Indonesia, puncak Hujan Meteor Lyrid menjadi momen yang dinanti karena intensitasnya yang stabil dan kemudahannya untuk diamati tanpa alat bantu optik.

Asal-usul Hujan Meteor Lyrid

Hujan Meteor Lyrid terjadi ketika Bumi melintasi sabuk puing-puing yang ditinggalkan oleh komet C/1861 G1 Thatcher. Komet ini memerlukan waktu sekitar 415 tahun untuk sekali mengelilingi Matahari. Berdasarkan data dari NASA dan Organisasi Meteor Internasional (IMO), butiran debu komet yang memasuki atmosfer Bumi bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai 49 km/detik. Gesekan dengan atmosfer menyebabkan debu tersebut terbakar dan menghasilkan pijaran cahaya yang kita kenal sebagai meteor.

Jadwal dan Waktu Pengamatan di Indonesia

Periode aktif Hujan Meteor Lyrid berlangsung dari tanggal 14 hingga 30 April 2026. Namun, puncaknya diprediksi terjadi pada malam 22 April hingga dini hari 23 April 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa waktu terbaik untuk melakukan pengamatan di seluruh wilayah Indonesia adalah setelah tengah malam, tepatnya mulai pukul 00.00 hingga sesaat sebelum fajar menyingsing (sekitar pukul 05.00 waktu setempat). Pada jendela waktu tersebut, titik radian—titik asal meteor seolah muncul—yang berada di konstelasi Lyra sudah cukup tinggi di ufuk timur laut.

Lokasi dan Strategi Pengamatan Terbaik

Fenomena ini dapat disaksikan di seluruh pelosok negeri selama cuaca cerah. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, perhatikan hal-hal berikut:

  • Arah Pandang: Arahkan pandangan Anda ke arah timur laut. Meteor akan tampak memancar dari dekat bintang Vega, bintang paling terang di rasi Lyra, namun lintasannya bisa memanjang hingga ke tengah langit.
  • Kondisi Cahaya: Pilih lokasi yang minim polusi cahaya, seperti dataran tinggi, pantai, atau pedesaan. Di tahun 2026, kondisi bulan berada pada fase Bulan Sabit Awal yang terbenam lebih awal, sehingga langit akan cukup gelap untuk menonjolkan pijaran meteor.
  • Metode Pengamatan: Anda tidak membutuhkan teleskop atau binokular. Menggunakan alat optik justru akan mempersempit bidang pandang. Mata telanjang adalah cara terbaik untuk menangkap kilatan meteor yang muncul tiba-tiba.
     

Berita Terkait
Fenomena Parade 6 Planet Akan Terjadi di Langit pada 28 Februari, Catat Waktunya
Daftar Fenomena Langit Selama Januari 2026
Viral Langit Pandeglang Berubah Merah Darah, Ternyata Ini Penyebabnya
Bulan Merah Darah Akan Terlihat di Langit Indonesia Pekan Ini, Catat Waktunya
Hoaks Fenomena Aphelion Kembali Beredar di WhatsApp, Ini Fakta-faktanya
Mengenal Strawberry Moon, Bulan Purnama Unik yang Akan Terbit Malam Ini
