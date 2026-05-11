Fenomena Blue Moon Mei 2026 Tanggal Berapa? Ini Jadwal dan Cara Melihatnya di Indonesia

JAKARTA - Para pecinta astronomi di Indonesia kembali disuguhi pemandangan langit yang langka pada bulan ini. Fenomena "Blue Moon" atau Bulan Biru dipastikan akan menghiasi langit malam pada pengujung Mei 2026. Meski namanya terdengar puitis, fenomena ini sebenarnya merupakan peristiwa matematis kalender lunar yang menarik untuk diikuti, terutama bagi Anda yang gemar mengamati benda langit atau sekadar ingin menikmati suasana malam yang berbeda.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta berbagai lembaga antariksa internasional seperti NASA, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai jadwal dan cara mengamati fenomena ini di wilayah Indonesia.

Apa Itu Fenomena Blue Moon?

Perlu dicatat bahwa Blue Moon tidak berarti bulan akan berubah warna menjadi biru. Meskipun namanya menyandang kata "biru", bulan akan tetap terlihat dengan warna aslinya, yakni abu-abu keputihan atau sedikit kekuningan.

Secara astronomis, ada dua jenis Blue Moon. Pertama, Seasonal Blue Moon (Bulan Biru Musiman), yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki empat bulan purnama. Kedua, dan yang terjadi pada Mei 2026 ini, adalah Monthly Blue Moon (Bulan Biru Bulanan). Fenomena ini terjadi ketika ada dua bulan purnama yang jatuh dalam satu bulan kalender yang sama.

Pada Mei 2026, bulan purnama pertama telah terjadi pada tanggal 1 Mei, dan bulan purnama kedua akan jatuh pada akhir bulan ini. Karena rata-rata siklus bulan adalah 29,5 hari, kemunculan dua purnama dalam satu bulan masehi (yang berumur 30 atau 31 hari) hanya terjadi rata-rata setiap 2,7 tahun sekali.

Jadwal Pengamatan di Indonesia

Menurut perhitungan astronomi, puncak fase bulan purnama kedua di bulan Mei ini akan terjadi pada tanggal 31 Mei 2026. Untuk wilayah Indonesia, waktu puncaknya dapat disaksikan pada malam hari dengan pembagian waktu sebagai berikut:

WIB (Waktu Indonesia Barat): Puncak purnama terlihat mulai pukul 15.45 WIB (Bulan baru akan terbit di ufuk timur saat matahari terbenam).

WITA (Waktu Indonesia Tengah): Puncak purnama terlihat mulai pukul 16.45 WITA.

WIT (Waktu Indonesia Timur): Puncak purnama terlihat mulai pukul 17.45 WIT.

Meskipun puncak astronomisnya terjadi di sore hari, visual terbaik untuk masyarakat umum adalah saat bulan sudah naik cukup tinggi di langit malam, sekitar pukul 19.00 hingga tengah malam di masing-masing wilayah.