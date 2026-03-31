Apa Itu Fenomena Purnama Pink Moon yang Akan Hiasi Langit? Ini Jadwal Pemantauannya

JAKARTA – Bulan purnama di bulan April sering disebut sebagai Bulan Merah Muda atau Pink Moon, yang memiliki makna spiritual penting di beberapa belahan dunia. Bulan purnama ini dinamakan Pink Moon bukan karena berwarna merah muda, melainkan diambil dari bunga phlox merah muda yang mekar di Amerika Utara saat musim semi.

Di beberapa bagian dunia, termasuk Amerika Utara, Pink Moon memiliki arti awal yang baru, pertumbuhan, pembaruan, dan permulaan segar seiring dimulainya musim semi.

Kapan Pink Moon Bisa Disaksikan?

Profesor astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, mengonfirmasi bahwa Pink Moon 2026 dapat diamati di Indonesia pada malam Rabu, 1 April hingga Kamis, 2 April 2026. Pink Moon akan tampak berwarna putih kekuningan seperti bulan purnama pada umumnya.

Ia menjelaskan bahwa Pink Moon dapat diamati dengan mata telanjang dari magrib hingga menjelang matahari terbit. Waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini adalah sesaat setelah bulan terbit, sekitar waktu magrib, saat bulan masih berada di posisi rendah dekat cakrawala. Posisi bulan ini akan memunculkan ilusi optik, membuatnya tampak lebih besar dan memancarkan cahaya keemasan.

(Rahman Asmardika)