HOME OTOTEKNO TECHNO

Fenomena Parade 6 Planet Akan Terjadi di Langit pada 28 Februari, Catat Waktunya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:40 WIB
Fenomena Parade 6 Planet Akan Terjadi di Langit pada 28 Februari, Catat Waktunya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Enam planet akan berdekatan di langit pada akhir Februari, dan sebagian besar akan terlihat dengan mata telanjang. Ini merupakan fenomena langka yang terjadi hanya dalam beberapa tahun sekali.

Fenomena yang dikenal sebagai parade planet ini terjadi ketika beberapa planet tampak berbaris di langit sekaligus. Planet-planet tersebut tidak berada dalam garis lurus, tetapi berdekatan di satu sisi Matahari.

Menurut NASA, pengamat langit biasanya dapat melihat dua atau tiga planet setelah matahari terbenam. Pertemuan empat atau lima planet yang dapat dilihat dengan mata telanjang lebih jarang terjadi dan hanya terjadi beberapa tahun sekali. Tahun lalu, terdapat barisan enam planet dan ketujuh planet terlihat.

Kapan Mereka Akan Terlihat? 

Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Merkurius, Venus, Jupiter, dan Saturnus akan terlihat dengan mata telanjang jika langit cerah. Uranus dan Neptunus hanya dapat dilihat dengan teropong atau teleskop.

Kapan Waktu yang Optimal untuk Melihatnya? 

Sekitar satu jam setelah matahari terbenam, Anda bisa menemukan Merkurius, Venus, dan Saturnus di dekat cakrawala. Jupiter akan berada lebih tinggi, bersama dengan Uranus dan Neptunus.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
