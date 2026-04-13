Harley-Davidson Luncurkan Platform RIDE, Bangkitkan Semangat Berkendara Global

JAKARTA - Harley-Davidson menghadirkan platform RIDE sebagai identitas baru. Peluncuran ini menjadi momen penting bagi transformasi global merek legendaris tersebut. RIDE dirancang untuk menjangkau pengendara masa kini sekaligus memperkuat komunitasnya.

Platform RIDE tak sekadar slogan pemasaran. Konsep ini merepresentasikan aksi, emosi, dan gaya hidup berkendara. Sejak berdiri pada 1903, Harley-Davidson membangun budaya berkendara yang kuat. Komunitas pengendara menjadi inti dari perjalanan panjang perusahaan tersebut.

Berkendara bukan hanya aktivitas fisik, melainkan pengalaman personal mendalam. Jalan panjang menghadirkan ketenangan sekaligus kebebasan yang autentik. Setiap perjalanan menciptakan cerita yang terus dikenang para pengendara. Oleh karena itu, RIDE menjadi simbol kebersamaan dalam komunitas global.

Presiden dan CEO Harley-Davidson, Artie Starrs, menyebut peluncuran ini sebagai reset merek secara menyeluruh.

“RIDE merayakan kegembiraan berkendara Harley-Davidson,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip Senin (13/4/2026).

Pernyataan tersebut menandai strategi baru menuju masa depan.

Melalui platform ini, Harley-Davidson memperkenalkan identitas visual terbaru. Logo klasik bar and shield kembali dihadirkan sebagai simbol utama. Elemen tersebut menjadi pengingat akar sejarah panjang perusahaan. Namun, identitas ini juga menegaskan arah inovasi masa depan.