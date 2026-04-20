Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harley-Davidson Luncurkan 7 Model 2026, Intip Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |19:44 WIB
Harley-Davidson Luncurkan 7 Model 2026, Intip Harganya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT JLM Auto Indonesia, importir dan distributor Harley-Davidson di Indonesia meluncurkan lini model 2026. Total ada 7 model motor gede (moge) Harley-Davidson tahun model 2026 yang dirilis. 

Ketujuh model Harley-Davidson 2026 adalah Street Glide Limited, Road Glide Limited, Road Glide, Low Rider ST, Fat Boy, Sportster S, dan Pan America 1250 ST.   

Koleksi sepeda motor Harley-Davidson 2026 ini mencakup model terbaru maupun model lanjutan. Moge lansiran terbaru ini hadir dengan sejumlah pembaruan, baik dari sisi performa, fitur teknologi, serta desain. 

“Peluncuran lini Harley-Davidson 2026 menandai babak baru yang menarik bagi Harley-Davidson di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen kami untuk secara konsisten menghadirkan lini sepeda motor global terbaru kepada para pengendara di Indonesia," kata President Director, PT JLM Auto Indonesia, Gerry Kertowidjojo, di Jakarta, Senin (20/4/2026) .

Ia menjelaskan, lewat model baru ini, pihaknya fokus pada penguatan kehadiran Harley-Davidson di pasar Indonesia.

Harley Davidson Road Limited 2026 (Okezone/Erha)
"Seiring Indonesia terus berkembang sebagai pasar penting untuk sepeda motor premium, lini 2026 ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pengalaman Harley-Davidson yang semakin relevan dan berkelas bagi pelanggan kami,” tuturnya.

Dua model flagship, yaitu Road Glide Limited dan Street Glide Limited merupakan lini dari ini Grand American Touring. Keduanya dirancang untuk pengendara yang mengutamakan kemewahan, performa, serta kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh, baik bagi pengendara maupun penumpang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/15/3212115/harley_davidson-twCX_large.jpg
Harley-Davidson Luncurkan Platform RIDE, Bangkitkan Semangat Berkendara Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176388/harley_davidson_road_glide_police-HCTD_large.jpg
Polisi Punya 2 Motor Baru Buat Kawal VVIP, Harganya Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/53/3145116/harley_davidson_x350-SZWs_large.jpg
Moge Murah Harley-Davidson Meluncur, Harga Rp70 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/53/3053293/harley_davidson-EAaK_large.jpg
Kalah di Pengadilan, Harley-Davidson Harus Bayar Rp4 Triliunan ke Korban Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/53/3053002/harley_davidson_road_glide-DB5X_large.jpg
Ternyata Ini Model Motor Harley-Davidson Paling Diminati Konsumen Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/53/3052472/harley_davidson-sM3P_large.jpg
Konsumen Harley-Davidson Mulai Bergeser, Kini Semakin Diminati Gen Z
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement