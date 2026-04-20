Harley-Davidson Luncurkan 7 Model 2026, Intip Harganya

JAKARTA - PT JLM Auto Indonesia, importir dan distributor Harley-Davidson di Indonesia meluncurkan lini model 2026. Total ada 7 model motor gede (moge) Harley-Davidson tahun model 2026 yang dirilis.

Ketujuh model Harley-Davidson 2026 adalah Street Glide Limited, Road Glide Limited, Road Glide, Low Rider ST, Fat Boy, Sportster S, dan Pan America 1250 ST.

Koleksi sepeda motor Harley-Davidson 2026 ini mencakup model terbaru maupun model lanjutan. Moge lansiran terbaru ini hadir dengan sejumlah pembaruan, baik dari sisi performa, fitur teknologi, serta desain.

“Peluncuran lini Harley-Davidson 2026 menandai babak baru yang menarik bagi Harley-Davidson di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen kami untuk secara konsisten menghadirkan lini sepeda motor global terbaru kepada para pengendara di Indonesia," kata President Director, PT JLM Auto Indonesia, Gerry Kertowidjojo, di Jakarta, Senin (20/4/2026) .

Ia menjelaskan, lewat model baru ini, pihaknya fokus pada penguatan kehadiran Harley-Davidson di pasar Indonesia.

"Seiring Indonesia terus berkembang sebagai pasar penting untuk sepeda motor premium, lini 2026 ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pengalaman Harley-Davidson yang semakin relevan dan berkelas bagi pelanggan kami,” tuturnya.

Dua model flagship, yaitu Road Glide Limited dan Street Glide Limited merupakan lini dari ini Grand American Touring. Keduanya dirancang untuk pengendara yang mengutamakan kemewahan, performa, serta kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh, baik bagi pengendara maupun penumpang.