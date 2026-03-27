Cara Menghemat BBM Kendaraan di Tengah Krisis Pasokan Minyak Dunia

JAKARTA - Saat ini dunia dihantui potensi krisis pasokan minyak dan bahan bakar imbas perang yang berkecamuk di Timur Tengah, antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Sejumlah kebijakan digaungkan untuk menghemat bahan bakar di tengah situasi saat ini.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat untuk bijaksana dalam menyikapi krisis global. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk berhemat dalam mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Saya ingin menyampaikan bahwa, tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong SPBU ini bukan untuk industri," ujar Bahlil usai meninjau ketersediaan BBM di salah satu SPBU Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

Ada sejumlah cara agar dapat menghemat BBM saat berkendara. Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir laman Honda Indonesia, Jumat (27/3/2026):

1. Naikkan dan Turunkan Laju Kendaraan Secara Bertahap

Saat ingin menaikkan kecepatan, jangan menekan pedal dalam-dalam secara mendadak karena konsumsi BBM akan lebih besar. Begitupun saat mengerem. Dibandingkan mengerem mendadak, lebih baik melepas pedal gas dari jarak jauh sampai mobil berhenti dengan sendirinya.

2. Kecepatan Stabil

Sebaiknya pengemudi melajukan kendaraannya dalam kecepatan yang konstan. Jika mobil dilengkapi tombol cruise control, kendaraan akan melaju pada kecepatan yang sama tanpa perlu menekan pedal terus menerus.

3. Gunakan Gigi yang Tepat

Hal ini berlaku untuk pengemudi yang menggunakan mobil bertransmisi manual. Jika menggunakan gigi tinggi untuk jalan menanjak atau menggunakan gigi rendah di jalan landai terus-menerus, ini membuat mesin bekerja lebih keras dari yang seharusnya dan berdampak pada konsumsi BBM.

4. Tutup Kaca Kendaraan saat Melaju di Atas 60 KM