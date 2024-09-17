Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iOS 18 Diluncurkan dengan Sejumlah Fitur AI, Ini Model-Model iPhone yang Kompatibel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |14:43 WIB
iOS 18 Diluncurkan dengan Sejumlah Fitur AI, Ini Model-Model iPhone yang Kompatibel
iOS.
A
A
A

JAKARTA – Apple akhirnya meluncurkan iOS 18, yang diumumkan pada Worldwide Developers Conference 2024 bulan Juni, untuk sejumlah model iPhone. Perangkat seri iPhone 16, yang akan mulai tersedia pada 20 September, akan hadir dengan iOS 18.

iOS versi terbaru Apple ini hadir dengan sejumlah fitur AI yang secara kolektif disebut Apple Intelligence, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya, iOS 18 menawarkan cara baru untuk menulis, membuat gambar, dan berinteraksi dengan Siri.

Integrasi model AI memungkinkan pengguna untuk menulis ulang, mengoreksi, dan meringkas teks dalam aplikasi seperti Mail dan Notes. Ada juga aplikasi bernama Image Playground yang dapat membuat gambar berdasarkan perintah teks sederhana.

Dengan integrasi Apple Intelligence, Siri menjadi lebih pintar dan lebih peka terhadap konteks. Siri kini dapat melakukan tindakan seperti penyuntingan foto dasar dan mengelola berkas atas nama pengguna.

Sementara Apple lebih memilih pemrosesan di perangkat yang memprioritaskan privasi pengguna, tugas yang melibatkan pemrosesan yang lebih rumit ditangani oleh ChatGPT.

Implementasi Apple Intelligence pada iOS 18 akan meningkatkan persaingan dengan fitur-fitur AI yang telah dimiliki model ponsel lainnya, seperti Pixel milik Google dan Galaxy dari Samsung, yang didukung oleh Google AI. Persaingan ini akan bermanfaat bagi pengembangan fitur-fitur AI di masa mendatang.

Selain fitur AI, iOS 18 juga menawarkan beberapa fitur kustomisasi seperti kemampuan untuk mengatur ulang aplikasi dan widget. Pusat Kontrol yang baru memungkinkan pengguna mengubah ukuran kontrol dan membuat beberapa layar untuk berbagai fungsi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190361//ilustrasi-ZvNB_large.jpg
Bocoran Ungkap Lebih dari 30 Produk Apple yang Akan Diluncurkan pada 2026 dan Seterusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188517//ilustrasi-RLyb_large.jpg
Apple dan Google Kirimkan Notifikasi Ancaman Siber pada Jutaan Pengguna, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187873//ilustrasi-mWRV_large.jpg
Laporan IDC: Apple Hanya Luncurkan 3 iPhone pada 2026, Termasuk Foldable?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186912//ilustrasi-w8Fe_large.jpg
iPhone 17 Laris Manis, Apple Bakal Salip Samsung Jadi Raja Ponsel Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185535//ilustrasi-fUDC_large.jpg
iPhone 17e Dirumorkan Rilis 2026 dengan Peningkatan Kamera dan Chip A19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183807//ceo_apple_tim_cook-bp10_large.jpg
Tim Cook Bakal Mundur Sebagai CEO Apple Tahun Depan, Penerusnya Diumumkan pada Januari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement