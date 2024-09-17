iOS 18 Diluncurkan dengan Sejumlah Fitur AI, Ini Model-Model iPhone yang Kompatibel

JAKARTA – Apple akhirnya meluncurkan iOS 18, yang diumumkan pada Worldwide Developers Conference 2024 bulan Juni, untuk sejumlah model iPhone. Perangkat seri iPhone 16, yang akan mulai tersedia pada 20 September, akan hadir dengan iOS 18.

iOS versi terbaru Apple ini hadir dengan sejumlah fitur AI yang secara kolektif disebut Apple Intelligence, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya, iOS 18 menawarkan cara baru untuk menulis, membuat gambar, dan berinteraksi dengan Siri.

Integrasi model AI memungkinkan pengguna untuk menulis ulang, mengoreksi, dan meringkas teks dalam aplikasi seperti Mail dan Notes. Ada juga aplikasi bernama Image Playground yang dapat membuat gambar berdasarkan perintah teks sederhana.

Dengan integrasi Apple Intelligence, Siri menjadi lebih pintar dan lebih peka terhadap konteks. Siri kini dapat melakukan tindakan seperti penyuntingan foto dasar dan mengelola berkas atas nama pengguna.

Sementara Apple lebih memilih pemrosesan di perangkat yang memprioritaskan privasi pengguna, tugas yang melibatkan pemrosesan yang lebih rumit ditangani oleh ChatGPT.

Implementasi Apple Intelligence pada iOS 18 akan meningkatkan persaingan dengan fitur-fitur AI yang telah dimiliki model ponsel lainnya, seperti Pixel milik Google dan Galaxy dari Samsung, yang didukung oleh Google AI. Persaingan ini akan bermanfaat bagi pengembangan fitur-fitur AI di masa mendatang.

Selain fitur AI, iOS 18 juga menawarkan beberapa fitur kustomisasi seperti kemampuan untuk mengatur ulang aplikasi dan widget. Pusat Kontrol yang baru memungkinkan pengguna mengubah ukuran kontrol dan membuat beberapa layar untuk berbagai fungsi.