Apa akibat Mobil Jarang Dipakai? Wajib Diketahui Pemilik

APA akibat mobil jarang dipakai? Ini perlu diketahui bagi pemilik kendaraan roda empat.Mungkin ada sebagian orang yang membeli kendaraan yang memang hanya dipakai di hari libur saja, sehingga pemakaian jarang dilakukan. Bagi si pemilik pula itu bisa jadi dianggap biasa.

Namun, tahukah Anda bahwa mobil jarang dipakai memiliki dampak lain? Berikut ulasannya dikutip dari berbagai sumber, Jumat (29/9/2023).

1. Beberapa komponen akan karat

Mobil yang diparkir tanpa perlindungan dari sinar matahari dan hujan dalam waktu yang lama akan mengakibatkan karat pada beberapa komponen. Hal itu bisa dilihat dari rem, piringan cakram, tangki bensin, dan lainnya.

2. Timbul jamur

Selain berkarat, beberapa bagian yang dibiarkan lembab dan tertutup akibat jarang dipakai juga berpotensi tumbuh jamur. Contoh bagian yang rentan berjamur akibat kurangnya cahaya dan sirkulasi udara yaitu cat mobil, wiper, dan kaca jendela.