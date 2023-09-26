13 Mobil Bekas di Bawah Rp90 Juta, Mulai dari MPV Hingga Sedan

JAKARTA- Setidaknya terdapat 13 mobil bekas di bawah Rp90 juta yang dapat menjadi referensi calon pembeli.

Membeli mobil bekas memang menjadi alternatif pilihan terbaik bagi sebagian orang. Pasalnya harga mobil baru di tahun 2023 masih terlampau mahal dan cukup menguras kantong.

Tidak hanya itu saja, hilangnya berbagai fitur yang banyak diminati oleh pihak ATPM juga pastinya membuat para petrolhead sejati kian kecewa. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak orang yang pada akhirnya lebih memilih membeli mobil bekas ketimbang mobil baru

Berikut ini Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (26/9/2023) terkait beberapa pilihan mobil bekas dibawah 90 juta yang menarik untuk disimak dan diulas keberadaanya. Sebab harga tunggangan kuda besi satu ini tentu sudah terjangkau serta patut dipertimbangkan untuk membelinya.

1. MPV (Multi Purpose Vehicle)

Pilihan mobil bekas di bawah Rp90 juta yang menjadi incaran banyak orang sampai saat ini adalah segmen MPV (Multi Purpose Vehicle). Bagaimana tidak, tipe mobil satu ini memiliki dimensi yang kompak dengan ruang kabin yang sangat memadai untuk mengangkut banyak penumpang dengan nyaman. Berikut deretan mobil bekas MPV di bawah Rp90 Juta.