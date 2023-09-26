Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

13 Mobil Bekas di Bawah Rp90 Juta, Mulai dari MPV Hingga Sedan

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |04:04 WIB
13 Mobil Bekas di Bawah Rp90 Juta, Mulai dari MPV Hingga Sedan
Ilustrasi untuk mobil bekas di bawah Rp90 juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 13 mobil bekas di bawah Rp90 juta yang dapat menjadi referensi calon pembeli.

Membeli mobil bekas memang menjadi alternatif pilihan terbaik bagi sebagian orang. Pasalnya harga mobil baru di tahun 2023 masih terlampau mahal dan cukup menguras kantong.

Tidak hanya itu saja, hilangnya berbagai fitur yang banyak diminati oleh pihak ATPM juga pastinya membuat para petrolhead sejati kian kecewa. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak orang yang pada akhirnya lebih memilih membeli mobil bekas ketimbang mobil baru

Berikut ini Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (26/9/2023) terkait beberapa pilihan mobil bekas dibawah 90 juta yang menarik untuk disimak dan diulas keberadaanya. Sebab harga tunggangan kuda besi satu ini tentu sudah terjangkau serta patut dipertimbangkan untuk membelinya.

1. MPV (Multi Purpose Vehicle)

Pilihan mobil bekas di bawah Rp90 juta yang menjadi incaran banyak orang sampai saat ini adalah segmen MPV (Multi Purpose Vehicle). Bagaimana tidak, tipe mobil satu ini memiliki dimensi yang kompak dengan ruang kabin yang sangat memadai untuk mengangkut banyak penumpang dengan nyaman. Berikut deretan mobil bekas MPV di bawah Rp90 Juta.

  • Nissan Grand Livina XV MT dan A/T Tahun 2007-2011 Harga mulai Rp60-90 Juta
  • Nissan Evalia 1.5 (HR15DE) XV A/T dan M/T Tahun 2013-2014 Harga kisaran Rp82-90 Juta
  • Toyota Avanza 1.3 dan 1.5 All Tipe (E, G, S) A/T dan M/T Tahun 2005- 2011 harga Rp65- 90 juta
  • Daihatsu All New Xenia 1.3 X+ M/T tahun 2012 harga mulai Rp90 juta

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/15/3239503//mobil_bekas-PveL_large.jpeg
Ini Cara Cek Harga Pasaran Mobil Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/15/3237030//giias-5AiD_large.jpg
Transaksi Tukar Kendaraan Meningkat di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/15/3236386//mobil_bekas-MYCj_large.jpg
Pasar Mobil Bekas Terus Berkembang, Focus Motor Ekspansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/15/3227259//mobil_bekas-cFqi_large.jpg
Studi Ungkap Konsumen Pertimbangkan Mobil Bekas dan Baru secara Bersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/15/3216628//wuling_air_ev-uNJ4_large.jpg
Wuling Air EV Bekas Makin Murah, Kini Mulai Rp90 Jutaan, Masih Layak Dibeli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/15/3215461//mobil-aPN2_large.jpg
Mobil Bensin Masih Dominasi Pasar Mobil Bekas, Ini Model Terlaris
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement