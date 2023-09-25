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20 Motor Bekas Harga 3 Jutaan, Pilih Mana?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:43 WIB
20 Motor Bekas Harga 3 Jutaan, Pilih Mana?
20 motor bekas harga 3 jutaan rupiah. (Doc. Okezone)
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JAKARTA - 20 motor bekas harga 3 jutaan menarik untuk kita perhatikan, terlebih bagi Anda yang sedang mencari motor bekas harga terjangkau.

Dengan harga 3 jutaan, umumnya produk yang tersaji akan tergolong “senior” dengan catatan kilometer yang sangat tinggi.

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Meski demikian bukan berarti motor lawas itu tidak dalam kondisi baik, Anda hanya butuh kecermatan dalam memilihnya.

Dan beruntungnya rata-rata motor harga 3 jutaan itu memiliki harga sparepart terjangkau di pasaran lho.

Berikut ini beberapa motor bekas dengan harga 3 jutaan rupiah, dilansir melalui berbagai sumber, Senin (25/9/2023).

Motor bekas dengan harga 3 jutaan

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