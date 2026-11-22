Sama-sama Tahan Air, Apa Bedanya IPX5, IPX6, dan IPX7?

JAKARTA – Kode sertifikasi ketahanan air seperti IPX5, IPX6, dan IPX7 kerap tercantum pada spesifikasi perangkat elektronik mulai dari ponsel pintar, earphone nirkabel, hingga speaker portabel. Meski sama-sama menandakan ketahanan terhadap air, ketiga standar tersebut memiliki batasan perlindungan yang berbeda, mulai dari sekadar menahan cipratan dan semprotan air hingga bertahan saat terendam di kedalaman tertentu.

Perbedaan tingkat perlindungan tersebut penting dipahami sebelum membeli perangkat elektronik, terutama yang kerap digunakan di luar ruangan atau dekat sumber air. Sebab, label tahan air bukan berarti perangkat bisa digunakan dalam segala kondisi yang melibatkan air.

IP merupakan singkatan dari Ingress Protection, yaitu standar yang menunjukkan tingkat perlindungan perangkat terhadap masuknya benda asing, seperti debu dan air. Standar ini ditetapkan oleh International Electrotechnical Commission melalui IEC 60529 dan digunakan secara luas pada berbagai perangkat elektronik.

Kode IP umumnya terdiri dari dua angka. Angka pertama menunjukkan tingkat perlindungan terhadap benda padat, termasuk debu, sedangkan angka kedua menunjukkan tingkat ketahanan terhadap air.

Lalu, bagaimana dengan kode IPX? Huruf X menggantikan angka pertama ketika perangkat tidak memiliki informasi atau pengujian resmi mengenai perlindungan terhadap benda padat. Dengan demikian, IPX7 berarti perangkat telah diuji untuk ketahanan air pada tingkat 7, tetapi tidak mencantumkan klaim resmi mengenai ketahanan terhadap debu.

Perbedaan IPX5, IPX6, dan IPX7

Perbedaan utama antara IPX5, IPX6, dan IPX7 terletak pada jenis paparan air yang mampu dihadapi perangkat.

IPX5 menunjukkan perangkat tahan terhadap semprotan air bertekanan rendah dari berbagai arah. Tingkat perlindungan ini cukup untuk menghadapi cipratan air, keringat, maupun gerimis. Perangkat dengan rating tersebut dapat digunakan di area yang berpotensi terkena percikan air, seperti kamar mandi atau teras rumah.

Meski demikian, IPX5 bukan berarti perangkat aman direndam. Pengguna juga sebaiknya menghindari paparan air dalam jumlah besar atau semprotan kuat dalam waktu lama.