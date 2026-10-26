JBL Hadirkan Speaker L100 Classic 80 Edisi Khusus, Hanya Tersedia 800 Unit

JAKARTA – Brand audio JBL merayakan 80 tahun kiprahnya di dunia teknologi audio dengan showcase inovasi dan produknya di Indonesia. Salah satu produyk audio flagship yang dipamerkan adalah speaker JBL L100 Classic 80, edisi khusus 80th Anniversary yang dijual terbatas.

JBL L100 Classic 80 adalah 3-way bookshelf loud speaker yang mengusung desain yang merupakan penghormatan bagi speaker L100 original yang dirilis pada 1970-an. Edisi khusus ini hadir dengan casing veneer bermaterial kayu ek dipadu gril busa Quadrex cokelat dengan logo JBL berwarna emas dan hitam.

Badge edisi ulang tahun ditampilkan di bagian depan dan belakang loudspeaker, termasuk plakat nomor unit yang menjadi ciri khas perangkat edisi terbatas ini, dengan tanda tangan kepada teknisi sistem Chris Hagen.

JBL L100 Classic 80 dilengkapi dengan woofer pulp cone 12 inci (300mm) dengan desain bass-reflex lubang depan. Untuk frekuensi menengah speaker ini menggunakan woofer 5,25 inci (130mm) pulp cone berlapis polimer dan frekuensi tinggi, sementara frekuensi tinggi menggunakan tweeter kubah titanium berukuran 1 inci (25mm).

Di bagian belakang, terdapat dua set terminal koneksi berlapis emas berkualitas tinggi yang dapat dikonfigurasikan sesuai sistem audio pengguna. Speaker ini juga memiliki impedansi 4 ohm sesuai dengan banyak tipe amplifier.

Edisi spesial 80th Anniversary ini dijual sebagai sistem berpasangan termasuk dudukan speaker JS-150, dan hanya diproduksi sebanyak 800 unit secara global. Untuk harganya, pihak Harman Indonesia membanderol JBL L100 Classic 80 Anniversary Edition ini senilai Rp120 juta.

Pameran eksklusif perayaan 80 tahun JBL digelar di Grand Indonesia, Main Atrium, East Mall Level 1, Jakarta, pada 21-25 Oktober 2026. Berbagai produk dan inovasi JBL ditampilkan dalam pameran tersebut dan dapat dicoba langsung oleh pengunjung.

(Rahman Asmardika)