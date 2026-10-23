Chery Kenalkan Teknologi Charging Berdaya 1,44 MW, Cas Baterai Diklaim Cuma 6 Menit

JAKARTA - Chery memperkenalkan teknologi pengisian daya cepat. Pengisian daya diklaim hanya sekitar 6 menit.

1. Isi Daya 6 Menit

Brand otomotif China terus berlomba mengembangkan teknologi pengisian daya baterai. BYD, Geely, dan Huawei adalah sederet brand yang mengembangkan pengisian daya cepat.

Kini, Chery mengumumkan sistem pengisian daya Volt-dragon. Sistem ini menawarkan daya pengisian puncak sebesar 1,44 MW. Pihak produsen menjanjikan pengguna dapat memperoleh jarak tempuh sejauh 500 km hanya dalam waktu 5 menit.

"Perusahaan tersebut juga menyatakan pengisian daya dari 10% hingga 97% hanya memerlukan waktu 6 menit 50 detik, menempatkan mereka sebagai penantang terkuat kedua dalam persaingan teknologi pengisian daya megawatt di China," demikian laporan Car News China, dikutip Jumat (23/10/2026).

2. Didukung AI

Produsen otomotif yang berbasis di Anhui ini memperkenalkan sistem Volt-dragon dalam acara internal Global Innovation Conference, bersamaan dengan peluncuran model bahasa besar (Large Language Model/LLM) milik mereka sendiri, yaitu CheryMind. Chery menyebutnya sebagai “otak yang memahami dunia fisik”, yang nantinya mendukung operasional robotaxi, sistem bantuan pengemudi level 4 (L4), serta sistem Volt-dragon.

Namun, Chery belum mengungkapkan bagaimana CheryMind berintegrasi dengan jaringan pengisian daya tersebut.

Sebagai perbandingan, Geely menyatakan LLM energi mereka, Xingrui PowerMind, mampu memprediksi perilaku termal selama proses pengisian daya. Sistem ini dapat memperkirakan perubahan suhu sel 30 detik lebih awal dan menyesuaikan batas daya pengisian maksimum secara dinamis.

Meskipun Chery belum memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana AI meningkatkan kecepatan pengisian daya, klaim mereka terkait sistem Volt-dragon menempatkan perusahaan tersebut sebagai penantang terkuat kedua dalam persaingan ini. Saat ini, posisi puncak masih dipegang oleh baterai Shenxing generasi ketiga dari CATL, yang mampu mengisi daya dari 10% hingga 98% dalam waktu 6 menit 27 detik.

Pemain lain di industri ini, termasuk BYD, Huawei, dan Geely, mencatatkan waktu pengisian daya dari 10% hingga 97% atau 98% dalam kisaran 8 hingga 9 menit.

Chery masih belum membeberkan metrik pengisian daya lainnya, termasuk bagaimana performa sistem mereka dalam kondisi suhu ekstrem, baik panas maupun dingin.

Chery menjanjikan pengguna bisa mendapatkan jarak tempuh 500 km hanya dengan pengisian daya selama 5 menit, meskipun belum diumumkan kendaraan atau model mana saja yang mendukung kemampuan tersebut.