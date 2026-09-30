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Nothing Perkenalkan Perangkat Audio Flagship Headphone (1) Pro, Masuk Indonesia Bulan Depan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |15:40 WIB
Nothing Perkenalkan Perangkat Audio Flagship Headphone (1) Pro, Masuk Indonesia Bulan Depan
Nothing Headphone (1) Pro.
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JAKARTA — Nothing memperkenalkan headphone over-ear flagship-nya, Headphone (1) Pro, yang hadir dengan konfigurasi triple driver, fitur ANC yang telah ditingkatkan, sistem 10 mikrofon, serta material premium yang memadukan kaca, aluminium, dan titanium.

Nothing Headphone (1) Pro dilengkapi dengan driver dinamis 40 mm untuk bass, satu driver dinamis presisi tambahan, serta driver xMEMS dengan diafragma silikon untuk treble. Kombinasi ini menghasilkan audio yang imersif dalam rentang frekuensi ultra-lebar 20 Hz–40 kHz.

Headphone ini menghadirkan fitur Dynamic Spatial Audio dengan pelacakan gerakan kepala yang menawarkan berbagai mode, seperti Standard, Live House, Club, Concert Hall, serta mode khusus yang berbasis pada Studio B dari Metropolis Studios. Perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi Hi-Res Audio.

Nothing turut meningkatkan kemampuan Active Noise Cancellation (ANC) pada Headphone (1) Pro dengan memanfaatkan total 10 mikrofon. Perangkat ini diklaim mampu meredam kebisingan hingga tingkat maksimum 46 dB.

Sisi desain Headphone (1) Pro mengusung ciri khas Nothing dengan lapisan luar Panda Glass 9H tahan gores, serta menggunakan material titanium yang ringan dan rangka aluminium. Headphone (1) Pro dilengkapi ear cushion baru yang diklaim lebih lembut dan ear cup yang lebih fleksibel.

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