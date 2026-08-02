Review Nothing Ear (3a): Kualitas Audio Ciamik dengan Fitur Perekaman Unik

JAKARTA – Brand elektronik asal Inggris, Nothing, baru saja meluncurkan model true wireless stereo (TWS) Nothing Ear (3a) di Indonesia. Dibanderol dengan harga Rp1,6 jutaan, Nothing Ear (3a) menghadirkan fitur perekaman yang jarang ada pada TWS di kelas mid-range. Desain transparan dengan pilihan warna cerah (kuning dan pink) menjadi poin yang menarik dari TWS ini.

Desain dan Fitur

Desain Nothing Ear (3a) menjadi salah satu poin yang menarik, terutama bagi saya yang belum pernah merasakan TWS Nothing sebelumnya. Pilihan warna kuning dan pink yang cerah terasa segar di mata, sementara bagi yang memilih warna lebih konvensional, tersedia juga pilihan warna hitam.

Nothing Ear (3a) hadir dalam case berbentuk kotak transparan yang memperlihatkan sepasang TWS di dalamnya. Di bagian dalam case terdapat indikator baterai yang menunjukkan sisa daya serta memperlihatkan progres saat mengisi daya. Case ini sedikit lebih besar dibanding case TWS lain yang saya miliki, meski perbedaannya tidak terlalu kentara.

Earbuds Nothing Ear (3a) terasa sangat nyaman dan pas di telinga dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Nothing menyertakan empat pilihan ukuran earbuds yang dapat dipilih pengguna jika merasa tidak cocok dengan ukuran standar.

Desain transparan earbuds memberi kesan unik dan terasa berbeda, apalagi saat kita menggunakannya di tempat umum atau transportasi massal seperti kereta dan bus.

Nothing Ear (3a) menggunakan 12mm custom driver yang menghasilkan kualitas suara audio Hi-Res jernih dengan suara bass yang kuat dan sangat bertenaga. Secara umum, kualitas suara pada Nothing Ear (3a) sangat tinggi, seperti yang diharapkan pada TWS mid-range, bahkan hampir mendekati kelas flagship.

TWS ini juga memiliki fitur Static Spatial Audio yang dapat diaktifkan melalui aplikasi Nothing X.