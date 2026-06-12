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ANKER Soundcore Luncurkan TWS Berbasis AI Liberty 5 Pro Series, Cek Fitur dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:27 WIB
ANKER Soundcore Luncurkan TWS Berbasis AI Liberty 5 Pro Series, Cek Fitur dan Harganya
ANKER soundcore Liberty 5 Pro Max.
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JAKARTA – Brand audio terkemuka, ANKER soundcore, resmi merilis true wireless earbuds (TWS) premium generasi terbarunya, ANKER soundcore Liberty 5 Pro Series, di pasar Indonesia. Mengusung konsep inovatif “Earbuds That Think”, perangkat ini dirancang khusus untuk mendukung produktivitas tinggi dan komunikasi jernih bagi para profesional modern dengan mobilitas kerja hybrid.

Daya tarik utama dari Liberty 5 Pro Series terletak pada penanaman teknologi Thus™ AI Chip, yang merupakan world's first neural-net compute-in-memory AI audio chip. Dengan kekuatan pemrosesan AI langsung di dalam perangkat, earbuds ini mampu memantau situasi lingkungan sekitar secara real-time untuk mengoptimalkan kualitas panggilan suara dan fitur peredam bising (noise cancellation).

Dengan dukungan Thus™ AI Chip soundcore menyematkan fitur Whisper-Clear Calls yang memungkinkan suara pengguna tetap terdengar jelas oleh lawan bicara meski di tempat bising atau saat berbisik. Fitur ini hadir berkat kombinasi cip pintar tersebut dengan 10 sensor pintar, 8 mikrofon performa tinggi, dan 2 sensor bone-conduction pada Liberty 5 Pro Series.

Whisper-Clear Calls membuat Liberty 5 Pro sukses meraih rekor dunia Guinness World Records sebagai "World's Clearest Earbuds for Calls."

Fitur AI Productivity Suite yang hadir khusus pada varian Pro Max menyediakan asisten produktivitas langsung berupa fitur AI Recording, AI Summary, dan AI Translation untuk mempermudah komunikasi lintas bahasa saat perjalanan bisnis.

Fitur lainnya adalah HearID™ 5.0 & Audio Premium yang memanfaatkan sistem kecerdasan untuk mempelajari karakter pendengaran pengguna demi personalisasi audio, yang diperkuat dukungan Dolby Atmos, LDAC, serta sertifikasi Hi-Res Wireless Audio.

Selain kaya inovasi digital, ANKER soundcore juga menunjukkan komitmen lingkungan dengan memproduksi bodi earbuds menggunakan material daur ulang PCR (Post-Consumer Recycled) serta kemasan kertas ramah lingkungan bersertifikasi FSC.

 

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Topik Artikel :
TWS Anker Soundcore Anker
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