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CMF Clip Pro Meluncur di Indonesia, Usung Desain 3-Point Clip dan Baterai 32,5 Jam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |15:02 WIB
CMF Clip Pro Meluncur di Indonesia, Usung Desain 3-Point Clip dan Baterai 32,5 Jam
CMF Clip Pro meluncur di Indonesia.
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JAKARTA – CMF, yang merupakan sub-brand dari Nothing, memperkenalkan CMF Clip Pro yang merupakan open-ear earbuds terbarunya, di Indonesia. Perangkat audio ini mengusung 3-Point Clip Design dengan bobot ringan dan dukungan Hi-Res Audio dan Codec LDAC.

CMF Clip Pro memiliki bobot hanya 5,9 gram per earbud, yang ringan saat digunakan. Desain 3-Point Clip membuat earbuds ini stabil saat digunakan untuk menikmati musik, podcast, maupun konten audio tanpa sepenuhnya menutup telinga dari suara di sekitar.

Dari sisi performa audio, CMF Clip Pro dibekali 10,8 mm Dual-Magnet Dynamic Driver dan Ultra Bass Technology yang menghasilkan suara lebih kaya dengan karakter bass yang lebih dalam. Dukungan Hi-Res Audio dan codec LDAC turut memungkinkan reproduksi suara dengan detail yang lebih optimal, mulai dari vokal, instrumen, hingga elemen-elemen kecil dalam musik.

CMF Clip Pro juga dirancang untuk mendukung komunikasi yang lebih jernih. Earbuds terbaru dari CMF ini dilengkapi VPU-powered Clear Voice Technology dan empat HD microphones untuk membantu menghasilkan suara yang lebih jernih saat melakukan panggilan. Sementara itu, Sound Seal System dirancang untuk membantu meminimalkan kebocoran suara, sehingga audio yang dihasilkan tetap lebih terarah.

CMF Clip Pro.

Untuk kemudahan penggunaan, CMF Clip Pro dilengkapi Smart Dial pada charging case yang memungkinkan pengguna melakukan kontrol secara lebih praktis. Perangkat ini juga mendukung Bluetooth 5.4, Dual Device Connection, dan Low Latency Mode, serta fitur Google Fast Pair dan Microsoft Swift Pair untuk mempermudah proses pairing dengan perangkat yang kompatibel.

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