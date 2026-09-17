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Redmi Note 17 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |12:29 WIB
Redmi Note 17 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
Xiaomi meluncurkan Redmi Note 17 Series di Indonesia, 16 September 2026.
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JAKARTA – Xiaomi resmi meluncurkan lini terbaru dari seri Redmi Note yang populer, yakni Redmi Note 17 Series di Indonesia pada Rabu (16/9/2026). Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Redmi Note 17 Series meluncur di Indonesia dalam empat model: Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G, dan Redmi Note 17 standar.

Lini produk Redmi Note terbaru ini hadir dengan mengandalkan daya baterai yang besar dan daya tahan perangkat yang tangguh. Lini ini dirancang untuk para pengguna yang menginginkan ponsel yang dapat digunakan di berbagai kondisi dalam waktu yang lama tanpa perlu sering mengisi ulang daya.

Spesifikasi Redmi Note 17 Series

Redmi Note 17, yang merupakan model paling dasar dari seri terbaru ini, hadir dengan layar besar 6,99 inci AMOLED 120Hz dengan kecerahan maksimal 1.800 nits. Perangkat ini menggunakan SoC Snapdragon 6s 4G Gen 2 yang dipasangkan dengan RAM extension hingga 12GB (6GB + 6GB) dan baterai berkapasitas 7.700 mAh.

Perangkat ini menggunakan kamera utama 50 MP dan memiliki ketahanan yang ditingkatkan dengan penggunaan Corning Gorilla Glass 7 serta sertifikasi IP65 ketahanan air dan debu.

Redmi Note 17 Series.

Redmi Note 17 5G adalah model yang memiliki kemampuan jaringan 5G. Perangkat ini menggunakan layar, kapasitas baterai, ketahanan, dan kamera yang sama dengan model standar. Perbedaan terletak pada SoC yang menggunakan Snapdragon 4 Gen 4 yang didukung RAM extension hingga 16GB (8GB + 8GB).

Redmi Note 17 Series.

Model Pro hadir dengan layar yang lebih kecil, yaitu 6,83 inci AMOLED, 1,5K CrystalRes dengan kecerahan maksimal 3.500 nits. Pada kamera utama dipasangkan lensa 50 MP AI yang didukung AI camera system serta AI Creativity Assistant.

Perangkat ini memiliki sertifikasi IP66, IP68, IP69, dan IP69K ketahanan debu dan air dengan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2 serta ketahanan jatuh (drop resistant) hingga 3 meter, membuatnya tahan banting dan dapat digunakan di berbagai kondisi.

 

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