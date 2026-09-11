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REDMI Note 17 Series Meluncur di Indonesia 16 September, Bawa Baterai Jumbo 10.000 mAh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |16:08 WIB
REDMI Note 17 Series Meluncur di Indonesia 16 September, Bawa Baterai Jumbo 10.000 mAh
REDMI Note 17 Series akan meluncur di Indonesia pada 16 September 2026. (Foto: Xiaomi)
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JAKARTA — Xiaomi Indonesia resmi mengonfirmasi jadwal perilisan lini ponsel pintar REDMI Note 17 Series. Generasi terbaru dari lini REDMI Note ini akan meluncur di Indonesia pada 16 September 2026 dalam empat model, yaitu REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G, dan REDMI Note 17 standar.

REDMI Note 17 Series dirancang sebagai ponsel pintar serba bisa yang dapat diandalkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, membuat konten, hingga menikmati hiburan. Salah satu fitur unggulan pada lini baru ini adalah kapasitas baterai yang super besar, mencapai 10.000 mAh.

Xiaomi menyematkan baterai 10.000 mAh pada model REDMI Note 17 Pro Max, sementara model lain juga dibekali baterai berkapasitas besar. Dengan dukungan manajemen daya yang efisien, pengguna dapat menikmati kebebasan beraktivitas sepanjang hari tanpa harus khawatir kehabisan daya atau repot membawa power bank.

Selain ketahanan daya, REDMI Note 17 Series juga mengusung Titan Quality yang menunjukkan jaminan daya tahan dan aspek durabilitas tinggi. Rangkaian seri ini telah mengantongi sertifikasi resmi berstandar global dari lembaga pengujian independen TÜV SÜD, memberikan jaminan ekstra bahwa perangkat memiliki ketahanan jangka panjang yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai situasi harian.

REDMI Note 17 Series secara resmi akan hadir di Indonesia pada 16 September 2026.

(Rahman Asmardika)

      
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