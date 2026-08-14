Turki Umumkan Rencana Kirim Misi Antariksa ke Bulan pada 2027

ANKARA - Turki berencana meluncurkan pesawat antariksa bulan miliknya pada bulan-bulan awal tahun 2027, yang dilengkapi dengan sistem propulsi hibrida hasil pengembangan dalam negeri, ujar Menteri Industri dan Teknologi Mehmet Fatih Kacir.

Kacir menyampaikan kepada para wartawan di sela-sela Acara Pengamatan Langit yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Türkiye (TUBITAK) di Provinsi Afyonkarahisar, wilayah barat Turki, bahwa negara tersebut telah menetapkan jadwal peluncuran untuk misi bulannya.

Ia mengatakan bahwa sistem propulsi hibrida buatan dalam negeri untuk pesawat antariksa tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan pengujian, dan misi ini akan memberikan Turki kemampuan teknologi yang hanya dimiliki oleh segelintir negara.

Membangun Akses Mandiri ke Antariksa

Kacir menyatakan bahwa infrastruktur antariksa telah menjadi pilar strategis bagi kemampuan pertahanan Turki, seraya merujuk pada berbagai proyek satelit terkini seperti Turksat 6A, Imece, Bilsat, Rasat, dan Gokturk-2.

Turki juga tengah berupaya mewujudkan akses mandiri dan hemat biaya menuju antariksa melalui pembangunan pelabuhan antariksa (spaceport) sendiri di wilayah khatulistiwa, tepatnya di Somalia.

Fasilitas tersebut nantinya ditujukan untuk mendukung peluncuran satelit dan pesawat antariksa yang dikembangkan di dalam negeri.

“Kita sedang mencapai titik di mana upaya-upaya ini akan memungkinkan Turki memproduksi roket yang mampu meluncurkan satelit kita sendiri ke antariksa sepenuhnya dengan kemampuan kita sendiri,” ujar Kacir, sebagaimana dilansir Anadolu.

“Wilayah khatulistiwa menawarkan peluang untuk mengakses antariksa dengan cara yang lebih hemat biaya, dengan memanfaatkan kecepatan rotasi Bumi,” tambahnya.