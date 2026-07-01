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NASA Berjanji Kirim Bola Sepak ke Bulan Jika Timnas AS Juara Piala Dunia 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |14:33 WIB
NASA Berjanji Kirim Bola Sepak ke Bulan Jika Timnas AS Juara Piala Dunia 2026
Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026. (Foto: AP)
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WASHINGTON – Kepala badan antariksa Amerika Serikat (NASA) telah mencoba membangkitkan semangat para pemain Tim Nasional AS dalam Piala Dunia 2026, dengan berjanji akan mengirimkan bola sepak ke Bulan jika mereka memenangkan turnamen akbar sepak bola ini.

"Itulah tantangannya, oke, jadi Tim AS, selesaikan tugas ini," kata kepala NASA Jared Isaacman pada Selasa (30/6/2026) selama acara yang merinci rencana badan antariksa AS untuk pangkalan di Bulan.

NASA telah mengirimkan bola FIFA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional karena AS menjadi tuan rumah bersama turnamen 2026 dengan Meksiko dan Kanada. Tetapi jika AS memenangkan turnamen ini, Isaacman berjanji akan mengirimkan bola sepak lebih jauh dari sebelumnya.

'Mengungguli Alan Shepard'

Ia mencatat bahwa pada 1971, astronot Alan Shepard terkenal melakukan beberapa ayunan golf di Bulan, setelah membawa sebuah tongkat golf dan beberapa bola.

"Kita akan mengungguli Alan Shepard," janji Isaacman sebagaimana dilansir AFP. "Kita akan membawa bola sepak ke sana."

"Jadi, sedikit motivasi untuk Amerika Serikat dalam hal ini."

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