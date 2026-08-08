Peneliti AS Sukses Ciptakan Virus Baru Gunakan AI

JAKARTA - Para ilmuwan Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan virus fungsional yang tidak ada di alam, sebuah kemampuan yang menurut para peneliti dapat memajukan bidang medis namun juga menimbulkan risiko keamanan hayati yang serius.

Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science pada Kamis (6/8/2026), para peneliti di Universitas Stanford serta Broad Institute dari MIT dan Harvard menggunakan AI untuk merancang ribuan genom virus yang utuh.

Hampir 300 desain tersebut disintesis secara kimiawi dan diuji di laboratorium, yang menghasilkan 16 virus yang dapat berfungsi (viable).

Virus-virus tersebut adalah bakteriofag—organisme yang menginfeksi bakteri, bukan manusia—dan dibuat berdasarkan fag alami yang dikenal sebagai ΦX174. Beberapa versi hasil rancangan AI terbukti lebih efektif dibandingkan fag alami dalam membasmi galur bakteri E. coli yang telah mengembangkan resistensi.

AI sebelumnya telah banyak digunakan untuk merancang gen dan protein secara individual, namun para peneliti menyatakan bahwa ini adalah demonstrasi pertama yang menunjukkan bahwa model generatif mampu merancang keseluruhan genom virus yang berfungsi.

Fatemeh Vafaee, seorang profesor bioteknologi di University of New South Wales, menegaskan bahwa fag tersebut tidak membahayakan manusia, namun menyatakan bahwa kemampuan tersebut menimbulkan kekhawatiran keamanan di masa depan.

"Persoalannya bukan lagi 'haruskah kita khawatir terhadap virus ini', melainkan fakta bahwa 'AI kini mampu melakukan hal semacam ini'," ujarnya kepada Al Jazeera, sembari menyerukan pengawasan yang lebih ketat.

Kendati demikian, para ahli mencatat bahwa merancang patogen berbahaya bagi manusia jauh lebih sulit dibandingkan menciptakan bakteriofag yang relatif sederhana.