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Presiden Prabowo Kumpulkan 150 Peneliti BRIN di Istana, Tinjau Ratusan Produk Inovasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |14:29 WIB
Presiden Prabowo Kumpulkan 150 Peneliti BRIN di Istana, Tinjau Ratusan Produk Inovasi
Kepala BRIN Arif Satria.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 150 peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Pada kesempatan itu, BRIN memamerkan 150 hingga 200 produk inovasi dari 12 klaster riset kepada Presiden Prabowo.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan para peneliti merasa terhormat mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Presiden sekaligus memaparkan berbagai hasil riset yang dinilai dapat menjadi solusi bagi persoalan strategis nasional.

"Ada 150 peneliti," ungkap Arif Satria kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Arif menjelaskan, selama ini BRIN telah beberapa kali mempresentasikan hasil riset dalam rapat terbatas, baik di Hambalang maupun di Istana. Kali ini, para peneliti mendapat undangan khusus untuk menyampaikan secara lebih komprehensif inovasi yang telah dihasilkan.

"Ya, kami merasa terhormat dari BRIN karena para peneliti diundang ke Istana untuk berdialog dengan Bapak Presiden. Sekaligus mendapat arahan dari Bapak Presiden karena memang beberapa kali kami melakukan presentasi temuan-temuan BRIN yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Persoalan sampah, persoalan giant sea wall, kemudian juga persoalan air, persoalan pangan, dan juga persoalan lainnya," kata Arif.

Ia menambahkan, selain memaparkan hasil riset, BRIN juga membawa berbagai produk inovasi yang telah dihasilkan maupun yang masih dalam tahap pengembangan.

 

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