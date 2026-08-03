Hypernet Technologies Kenalkan Whooz, Solusi IT Tanpa Modal Besar untuk Bisnis SME

JAKARTA — Hypernet Technologies, perusahaan solusi teknologi informasi di bawah naungan XLSMART, merambah segmen baru untuk SME melalui Whooz by Hypernet Technologies. Whooz merupakan lini brand dan segmen layanan baru yang menghadirkan katalog solusi ekosistem IT siap pakai. Solusi ini diperuntukkan khusus untuk pelaku usaha menengah ke atas yang bergerak dengan model bisnis SME.

Berbeda dari pendekatan konvensional yang mengharuskan investasi modal peralatan di awal, Whooz menawarkan skema biaya layanan bulanan tetap, diperkuat kehadiran asisten virtual cerdas bernama JOKO AI.

Peluncuran Whooz hadir untuk menjawab digitalisasi transaksi di Indonesia. Data Bank Indonesia mencatat penetrasi QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang di dominasi oleh pelaku usaha.

Meningkatnya adopsi transaksi digital ini berjalan seiring dengan masifnya penggunaan sistem Point-of-Sales (POS) menegaskan pentingnya infrastruktur IT dan jaringan yang andal untuk menjaga kelancaran operasional bisnis.

VP Brand & Marketing Hypernet Technologies Oktaviani Handojo menjelaskan bahwa peluncuran Whooz menandai perluasan portofolio layanan perusahaan. Selama 19 tahun terakhir Hypernet Technologies dikenal fokus melayani solusi korporasi skala enterprise besar. Kini, perusahaan membuka akses teknologi yang andal bagi pelaku usaha menengah ke atas.