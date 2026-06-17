Hypernet Technologies Perkuat Kolaborasi Digital di BRAVO 500 Summit 2026

JAKARTA – Hypernet Technologies turut berpartisipasi dalam BRAVO 500 Summit 2026 sebagai bagian dari komitmennya untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Acara tersebut merupakan forum teknologi yang mempertemukan lebih dari 2.000 pemimpin bisnis, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), integrasi data, cloud, cybersecurity, Internet of Things (IoT), serta konektivitas 5G dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Mengangkat tema "Solusi untuk Korporasi, Solusi untuk Negeri: AI and Data Integration", forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku industri untuk berbagi wawasan mengenai perkembangan teknologi sekaligus mendorong percepatan adopsi solusi digital di berbagai sektor. Bagi Hypernet Technologies, partisipasi dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus membangun kolaborasi strategis serta menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan bisnis di era digital.

Selama penyelenggaraan acara, Hypernet Technologies menghadirkan interactive booth sebagai ruang diskusi bersama para pelanggan, mitra bisnis, dan pelaku industri mengenai berbagai kebutuhan transformasi digital, mulai dari konektivitas enterprise, cloud, cybersecurity, hingga managed services.

(Foto: dok Hypernet Technologies)

Selain itu, Hypernet Technologies juga berpartisipasi dalam mini studio bersama detikcom untuk berbagi perspektif mengenai pentingnya membangun fondasi infrastruktur digital yang kuat agar perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Artificial Intelligence secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Partisipasi Hypernet Technologies juga diwujudkan melalui breakout session yang menghadirkan CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei sebagai narasumber. Dalam sesi tersebut, dia membahas tantangan dan peluang implementasi Artificial Intelligence di lingkungan enterprise, serta menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada kesiapan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan konektivitas, cloud, keamanan siber, dan pengelolaan data secara menyeluruh.

"Artificial Intelligence telah menjadi katalis utama dalam transformasi digital perusahaan. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi AI itu sendiri, melainkan juga oleh kesiapan infrastruktur digital, keamanan siber, serta integrasi data yang menjadi fondasinya. Di Hypernet Technologies, kami percaya bahwa kolaborasi antara penyedia teknologi, pelaku industri, dan pemerintah merupakan kunci untuk menghadirkan inovasi yang memberikan nilai nyata bagi dunia usaha sekaligus mempercepat transformasi digital Indonesia," ujar Sudianto Oei.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Artificial Intelligence, Hypernet Technologies juga terus memperkuat strategi inovasinya melalui implementasi teknologi AI di berbagai aspek operasional dan layanan perusahaan.