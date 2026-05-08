Kenapa Akun Mobile Legends Kena Kontak GM?

JAKARTA - Pernahkah Anda mencoba mengganti kata sandi, memutuskan tautan (unbound) akun, atau melakukan transaksi di Mobile Legends, namun justru tertahan oleh pesan peringatan bertuliskan "Kontak GM" atau "Contact GM"? Pesan ini kerap menimbulkan kekhawatiran para pemain yang menduga akun mereka mungkin telah diblokir.

Namun, nyatanya pesan "Kontak GM" merupakan mekanisme dari Moonton untuk melindungi akun pemain dan aset digital mereka. Berikut penjelasan mengenai penyebab munculnya pesan "Kontak GM" di akun Mobile Legends.

1. Login pada Perangkat atau Lokasi Baru

Penyebab paling umum adalah sistem keamanan Moonton mendeteksi adanya aktivitas login dari perangkat (smartphone) yang berbeda atau alamat IP (lokasi) yang jauh dari biasanya. Jika Anda baru saja berganti ponsel atau menggunakan akun milik orang lain, sistem akan mengaktifkan "masa karantina". Hal ini dilakukan untuk mencegah akses ilegal jika seandainya akun Anda sedang diretas.

2. Upaya Perubahan Data Sensitif secara Mendadak

Moonton akan membatasi aktivitas jika pengguna mencoba melakukan tindakan berisiko tinggi secara berturut-turut, seperti:

Mengganti kata sandi Moonton berkali-kali.

Mencoba memutus tautan (unbound) platform pihak ketiga (FB, Google Play, atau TikTok).

Mengubah alamat email yang terhubung.

Jika sistem mendeteksi aktivitas ini dilakukan di luar pola kebiasaan pemilik asli, fitur "Kontak GM" akan muncul sebagai gembok pengaman.

3. Deteksi Penggunaan VPN

Banyak pemain menggunakan VPN untuk mendapatkan ping yang lebih stabil atau mengejar event di server negara lain. Sayangnya, perubahan lokasi geografis yang instan (misalnya dari Jakarta ke Brasil dalam hitungan detik) terbaca oleh sistem sebagai aktivitas mencurigakan. Akibatnya, akun akan dikunci sementara dari fitur transaksi dan perubahan data untuk memastikan keamanan.

4. Transaksi atau Top-Up Ilegal

Berdasarkan aturan resmi Moonton, penggunaan layanan top-up pihak ketiga yang tidak resmi (ilegal) dapat memicu masalah serius. Jika sistem mendeteksi adanya diamond yang masuk dari sumber mencurigakan atau adanya penarikan kembali dana (chargeback), Moonton tidak hanya akan memberikan saldo diamond merah, tetapi juga membatasi akun dengan status "Kontak GM" hingga masalah administratif selesai.