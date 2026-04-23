Review realme 16 Pro 5G: Mid-Range Solid dengan Kamera 200 MP

JAKARTA – realme 16 Pro 5G diluncurkan pada Februari sebagai edisi baru dari smartphone seri bernomor realme. Seperti pendahulunya, realme 16 Pro 5G mengusung baterai besar dan chipset kencang, dengan peningkatan signifikan pada kamera utama, serta kompromi pada bidang lainnya.

Kali ini, model Pro dari realme 16 Series bukanlah model unggulan atau flagship, yang kini dipegang oleh model Pro+. Meski begitu, model Pro memberikan performa yang tidak kalah jauh dengan kisaran harga yang juga hampir sama.

Berikut ulasan mengenai realme 16 Pro 5G.

Unboxing

realme 16 Pro 5G hadir dalam boks berisi:

1 unit realme 16 Pro 5G

1 unit charger SuperVOOC 80W

Kabel USB

Case silikon transparan

Buku manual dan pin ejector SIM card.

Desain dan Layar

Dari sisi desain, realme 16 Pro 5G menunjukkan perbedaan besar dari realme 15 Pro 5G, dengan bodi yang lebih flat dan sedikit lebih tebal. realme 16 Pro 5G juga sedikit lebih berat dari pendahulunya dengan bobot 192 gram, meski tetap terasa ringan dan nyaman untuk dibawa-bawa maupun digenggam.

Panel belakang menggunakan material plastik matte polos yang mulus dan tidak meninggalkan bekas sidik jari, dengan panel kamera yang menonjol di bagian kanan atas. Modul kamera menampilkan layout berbentuk kapsul di bagian atas dengan dua lingkaran di bagian bawah, salah satunya merupakan tempat lampu flash.

Tombol power dan volume berada di sisi kiri, sementara slot dual SIM, port USB, dan lubang speaker berada di bagian bawah.

realme 16 Pro menggunakan layar 6,78 inci AMOLED dengan resolusi 1272 x 2722 (FHD+) dan tingkat kecerahan hingga 6.500 nits. Dengan bezel tipis, layar realme 16 Pro 5G menampilkan warna yang tajam dan cerah saat digunakan.

Layar ini memiliki refresh rate 144Hz, meski akan lebih sering berjalan pada 120Hz, memberikan visual yang mulus dan nyaman di mata. Touch sampling rate hingga 240Hz menghadirkan respons yang cepat, sangat ideal untuk bermain game, terutama genre FPS dan MOBA.

Sayangnya, layar realme 16 Pro tidak lagi menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 7i seperti pada realme 15 Pro. Meski begitu, perlindungan layar yang digunakan sudah cukup untuk menjaga dari goresan ringan dan benturan kecil. Kamera depan disematkan pada bagian atas tengah layar (punch-hole), sementara di tengah bawah terdapat sensor sidik jari dalam layar.