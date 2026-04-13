Jadwal Terbaru Misi Artemis III dan IV Usai Misi Bersejarah Keliling Bulan Sukses

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |13:47 WIB
JAKARTA – Misi Artemis II NASA meraih kesuksesan besar, mencapai jarak terjauh yang dicapai manusia di luar angkasa, memperlihatkan pemandangan sisi jauh Bulan yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan kembali ke Bumi dengan sorak sorai serta pujian. Kini, menyusul pencapaian tersebut, NASA sudah mempersiapkan misi-misi Artemis selanjutnya.

NASA Bersiap Luncurkan Misi Artemis III dan IV 

Direktur penerbangan masuk NASA, Rick Henfling, mengisyaratkan bahwa misi Artemis III sudah dalam perencanaan badan antariksa tersebut setelah awak Artemis II mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik pada Sabtu (11/4/2026).

"Misi selanjutnya sudah di depan mata," kata Henfling, sebagaimana dilansir AP.

Dalam misi penting berikutnya yang rencananya akan diluncurkan pada 2027, para astronot Artemis III akan tetap berada di orbit Bumi dan berlatih memasang kapsul Orion mereka dengan wahana pendarat Bulan komersial, sebuah langkah penting sebelum kembali ke Bulan.

Roket Starship milik Elon Musk dan wahana pendarat Blue Moon milik Jeff Bezos sama-sama bersaing untuk membuktikan bahwa wahana pendarat perusahaan mereka akan siap lebih dulu. Kedua perusahaan tersebut juga bersaing untuk mendapatkan kesempatan membawa astronot Artemis IV selama pendaratan pertama di Bulan yang direncanakan dalam program tersebut pada 2028 mendatang.

 

