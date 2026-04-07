Astronot Misi Bulan Artemis II Catat Sejarah, Jadi Manusia yang Terbang Terjauh ke Luar Angkasa

Pemandangan Bulan dan Bumi saat wahana antariksa Orion dari misi Artemis II mendekati Bumi untuk mencapai jarak terjauhnya, dalam cuplikan layar yang diambil dari video siaran langsung pada 6 April 2026. (Foto: NASA)

HOUSTON – Empat astronot misi Artemis II NASA pada Senin (6/4/2026) mencatat sejarah dengan terbang lebih jauh ke luar angkasa dibandingkan manusia mana pun sebelumnya. Sejarah ini tercipta saat mereka melintasi lintasan langka di sisi jauh Bulan yang tertutup bayangan, memperlihatkan permukaan Bulan yang dihujani bombardir kosmik.

Survei selama enam jam terhadap belahan Bulan yang biasanya tersembunyi dari Bumi ini disorot oleh pengamatan visual langsung para astronot terhadap "kilatan dampak" dari meteor yang menghantam permukaan Bulan yang gelap dan penuh kawah.

Sekitar dua lusin ilmuwan memenuhi ruang konferensi yang berdekatan dengan pusat kendali misi di Pusat Antariksa Johnson NASA di Houston untuk merekam fenomena Bulan yang disaksikan oleh awak Artemis secara langsung saat pesawat ruang angkasa Orion mereka, seukuran SUV, meluncur mengelilingi Bulan sekitar seperempat juta mil (402.000 km) dari Bumi.

Penerbangan lintas enam jam tersebut, yang meluncur hingga jarak 4.070 mil dari permukaan Bulan, terjadi enam hari setelah penerbangan luar angkasa yang menandai perjalanan astronot pertama di dunia ke sekitar Bulan sejak misi Apollo era Perang Dingin NASA lebih dari setengah abad lalu.