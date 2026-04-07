Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Astronot Misi Bulan Artemis II Catat Sejarah, Jadi Manusia yang Terbang Terjauh ke Luar Angkasa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |13:36 WIB
Astronot Misi Bulan Artemis II Catat Sejarah, Jadi Manusia yang Terbang Terjauh ke Luar Angkasa
Pemandangan Bulan dan Bumi saat wahana antariksa Orion dari misi Artemis II mendekati Bumi untuk mencapai jarak terjauhnya, dalam cuplikan layar yang diambil dari video siaran langsung pada 6 April 2026. (Foto: NASA)
A
A
A

HOUSTON – Empat astronot misi Artemis II NASA pada Senin (6/4/2026) mencatat sejarah dengan terbang lebih jauh ke luar angkasa dibandingkan manusia mana pun sebelumnya. Sejarah ini tercipta saat mereka melintasi lintasan langka di sisi jauh Bulan yang tertutup bayangan, memperlihatkan permukaan Bulan yang dihujani bombardir kosmik.

Survei selama enam jam terhadap belahan Bulan yang biasanya tersembunyi dari Bumi ini disorot oleh pengamatan visual langsung para astronot terhadap "kilatan dampak" dari meteor yang menghantam permukaan Bulan yang gelap dan penuh kawah.

Sekitar dua lusin ilmuwan memenuhi ruang konferensi yang berdekatan dengan pusat kendali misi di Pusat Antariksa Johnson NASA di Houston untuk merekam fenomena Bulan yang disaksikan oleh awak Artemis secara langsung saat pesawat ruang angkasa Orion mereka, seukuran SUV, meluncur mengelilingi Bulan sekitar seperempat juta mil (402.000 km) dari Bumi.

Penerbangan lintas enam jam tersebut, yang meluncur hingga jarak 4.070 mil dari permukaan Bulan, terjadi enam hari setelah penerbangan luar angkasa yang menandai perjalanan astronot pertama di dunia ke sekitar Bulan sejak misi Apollo era Perang Dingin NASA lebih dari setengah abad lalu.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement