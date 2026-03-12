WhatsApp Luncurkan Fitur Akun yang Dikendalikan Orang Tua untuk Anak Pra-Remaja

JAKARTA – WhatsApp telah meluncurkan akun yang dikelola orang tua untuk anak-anak pra-remaja, yang akan segera tersedia secara global. Fitur ini dilengkapi dengan kontrol baru untuk membatasi pengalaman WhatsApp anak pra-remaja hanya pada pengiriman pesan dan panggilan.

Orang tua akan membuat akun anak pra-remaja, dan akun tersebut akan dikendalikan oleh orang tua, termasuk memutuskan siapa yang dapat menghubungi akun tersebut dan grup mana yang dapat diikuti. Orang tua juga dapat meninjau permintaan pesan dari kontak tidak dikenal serta mengelola pengaturan privasi akun. Semua ini dibatasi oleh PIN orang tua pada akun yang dikelola.

Fitur ini tampaknya baru tersedia bagi sebagian pengguna, dan kemungkinan akan meluncur ke semua wilayah dalam beberapa waktu mendatang.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda perlu mengunduh WhatsApp di perangkat anak dan saat membuat akun, pilih Opsi lainnya lalu Buat akun yang dikelola orang tua. Setelah itu, daftarkan dan verifikasi nomor anak, masukkan tanggal lahir serta konfirmasi usia mereka. Selanjutnya, pindai kode QR di ponsel anak untuk menghubungkan akun WhatsApp mereka dengan akun Anda, lalu buat PIN orang tua enam digit.

(Rahman Asmardika)