WhatsApp Diduga Akan Luncurkan Layanan Premium Berbayar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |12:57 WIB
WhatsApp Diduga Akan Luncurkan Layanan Premium Berbayar
Pengguna WhatsApp Plus dilaporkan akan mendapatkan keuntungan termasuk kostumisasi dan keuntungan lainnya.
A
A
A

JAKARTA WhatsApp kini dikabarkan akan segera memperkenalkan tingkatan premium, sebagai layanan berbayar pada aplikasi perpesanan tersebut. Layanan tersebut nantinya akan memberikan sejumlah benefit, sementara layanan inti WhatsApp akan tetap gratis.

Dilansir GSM Arena, layanan premium ini akan disebut WhatsApp Plus, dan dikatakan akan menawarkan beberapa opsi kustomisasi tambahan untuk mengubah tema aplikasi, ikon aplikasi, dan warna aksen, termasuk 14 ikon baru dan beberapa pilihan warna serta elemen antarmuka.

Selain itu, Anda dapat menyematkan (pinned) hingga 20 obrolan, bukan hanya 3 seperti yang didukung saat ini. Anda juga akan mendapatkan nada dering eksklusif khusus pelanggan. Fitur lainnya mungkin akan ditambahkan seiring waktu, termasuk stiker eksklusif.

Belum jelas kapan fitur ini akan diluncurkan atau berapa harganya, mungkin informasi lebih lanjut akan diungkap di masa mendatang.

(Rahman Asmardika)

      
