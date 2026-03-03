Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar 4 HP Harga Terjangkau dengan Baterai Paling Awet dan Tahan Lama 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |10:35 WIB
Daftar 4 HP Harga Terjangkau dengan Baterai Paling Awet dan Tahan Lama 2026
POCO C85.
JAKARTA – Di tengah penggunaan smartphone atau HP yang semakin intens dan luas, perangkat dengan daya tahan baterai besar dan awet banyak menjadi pilihan konsumen, termasuk di Indonesia. Selain itu, harga yang terjangkau juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan.

Berikut 4 HP dengan kapasitas baterai besar dan harga di bawah Rp3 jutaan yang bisa menjadi pilihan:

Vivo Y29  

vivo Y29.

Vivo Y29 mengemas baterai BlueVolt 6500 mAh yang diklaim tahan hingga tiga hari pemakaian ringan seperti media sosial, telepon, hingga chatting. Baterai ini teruji tahan untuk gaming dalam waktu lama, hingga 10 jam.

Saat perlu mengisi daya, Vivo Y29 dilengkapi fitur fast charging 44W yang dapat mengisi baterai hingga 50% dalam waktu 40 menit. Vivo juga memberikan jaminan ketahanan baterai 5 tahun tanpa drop di bawah 80 persen.

Layar 6,68 inci 120Hz cocok untuk berbagai penggunaan, sementara kamera 50MP mumpuni untuk pengambilan foto hingga pembuatan konten.

Harga terjangkau di kisaran Rp1,9–Rp2,2 jutaan.

 

Halaman:
1 2 3
      
